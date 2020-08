Le Cavern Club de Liverpool, mieux connu comme la rampe de lancement des Beatles, se bat pour sa survie.

Le club accueillait environ 800000 visiteurs par an, mais il est resté vide depuis le verrouillage du coronavirus en mars.

Bill Heckle, l’un des directeurs du club, a déclaré qu’il avait perdu 30 000 £ (39 300 $) par semaine.

«Nous y sommes allés cinq mois auparavant, malheureusement, nous avons dû licencier environ 20 personnes. Nous pensons que nous devrons peut-être en faire 20 autres dans les prochaines semaines », a déclaré Heckle à la BBC.

«Nous avons pris la décision il y a quelques années de garder autant d’argent en banque que possible pour un jour de pluie, sans se rendre compte que ce serait un orage. Nous nous sommes donc assis sur 1,4 million de livres sterling (1,83 million de dollars) dans la banque qui a maintenant été divisée par deux. «

Le club fonde ses espoirs sur une candidature au fonds de relance culturelle du gouvernement britannique, a déclaré un porte-parole du conseil municipal de Liverpool.

Il va mettre en scène des sets virtuels de groupes du monde entier plus tard ce mois-ci.

«Nous savons que nous n’allons pas gagner d’argent», a déclaré Heckle. «Il s’agit vraiment de rappeler aux gens que nous sommes ici et que le seul objectif est de sortir de l’autre côté, je suis sûr que nous le ferons. Mais c’est une question de survie.

Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a déclaré que «la perspective de perdre un joyau national comme la Caverne est un scénario horrible».

Les Beatles se sont produits pour la première fois à la Cavern en 1961, avec John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, avec Stuart Sutcliffe à la basse et Pete Best à la batterie. Le groupe a continué à se produire au club 292 fois. Les Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie et Adele sont d’autres grands artistes à avoir joué au club.

Le Cavern Club a ouvert ses portes en tant que salle de jazz en 1957. En 1973, les bâtiments au-dessus du lieu ont été démolis, et le club a été fermé et rempli de gravats. Il a ensuite été reconstruit en utilisant les plans d’origine et de nombreuses briques d’origine, et a rouvert en 1984.