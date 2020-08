Lizbeth Rodríguez lance le premier épisode de Exposing Me | Instagram

Le moiutuber, L’animatrice et mannequin Lizbeth Rodríguez a partagé sur sa chaîne YouTube le premier épisode de son émission Exposing Me dans lequel elle a révélé qu’il ne restait rien de ce qu’elle avait dans son placard, le titre vous rappelait peut-être son ancienne émission. « Exposer les infidèles ».

Il y a quelques heures, il est arrivé sur sa chaîne Youtube la vidéo intitulée « Exposing-ME Ep. 1 I Rien ne m’entre – Lizbeth Rodriguez« , la vidéo compte déjà 18 000 vues.

L’ancienne Badabun a réussi à avoir beaucoup de succès et de reconnaissance de la part de ses fans grâce à sa popularité et à son charisme, car Lizbeth est une personne assez accessible quand il s’agit de ses fans qui l’adorent de plus en plus chaque jour.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez danse très audacieuse dans une micro-robe noire

Bienvenue dans le premier épisode d’Exposing-ME, la vérité était que c’était très amusant de se voir au-delà de la simple création de vidéos, car de ce côté, nous pouvons montrer notre meilleur ou notre pire côté, mais je suis sûr d’une chose; J’ai la meilleure équipe du monde! « , Description de la vidéo.

Dans ce nouveau programme qui partage peu à peu de petits détails depuis des jours, elle montre ce que c’est que de vivre sa vie, donc elle doit passer non seulement pour la star et la célébrité qu’elle est mais aussi comme une femme, nous apprenons à connaître le côté humain de Lizbeth Rodriguez.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Malgré le fait qu’elle soit la «patronne» de sa propre entreprise, elle accepte les opinions de ses amis, collègues et subordonnés, cela en dit long sur elle car elle fait preuve d’humilité, même si bien sûr nous connaissons tous une partie de son personnage, en fin de compte elle sait que grâce à les opinions et «gronder» de ses propres amis, c’est qu’il grandit et ne se rapproche pas seulement de ses propres idées.

La vidéo commence lorsque son équipe de travail arrive chez elle, et commence à leur dire qu’elle a vu des choses chez elle, alors elle a eu un peu peur.

Sûrement en tant qu’admirateur du youtuber vous êtes au courant de ce qu’elle publie sur ses réseaux sociaux ou de ses nouvelles vidéos sur sa chaîne, cependant vous n’aviez pas une idée de tout ce qu’elle et son équipe doivent faire pour avoir une grande variété de contenus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le jour où ils ont filmé le premier épisode, une Lizbeth légèrement irritée apparaît, car ses vêtements ne lui allaient pas, même si elle a admis qu’elle avait pris un peu de poids, elle a toujours fait savoir qu’elle adore acheter des vêtements, à tel point qu’elle n’en a pas un mais trois placards.

À la recherche de vêtements avec l’aide de Lissete, elle est sa productrice, elle a conclu que ce serait une très bonne idée de donner des vêtements à Lizbeth Rodríguez, afin qu’elle puisse acheter plus de vêtements à sa propre taille.

Ce qui est curieux à propos de son nouveau programme sur YouTube, c’est qu’il ne se concentrera pas seulement sur elle, mais que toute son équipe de production y participera, nous aurons donc l’occasion d’en savoir un peu plus sur l’animatrice, mais aussi sur les personnes qui font partie de sa vie. et son travail quotidien.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Aussi comme prix ou plus, on peut aussi voir plus en continu son petit fils, qui a une personnalité très similaire à celle de sa mère, Eros est vraiment un charme, sympathique et très charismatique, bien sûr comme n’importe quel enfant à la sienne l’âge est très agité et peut-être que dans les prochains épisodes, nous pourrons profiter de certains événements.

Le premier épisode a duré environ 24 minutes, même s’il était très court, la vérité est que c’était divertissant. Lizbeth a mentionné que son équipe en voyant la caméra était un peu étrange car elle n’était pas habituée devant les caméras mais plutôt derrière.

Ce premier épisode était assez divertissant, les prochains le seront sûrement encore plus.

Lire aussi: Vidéo Changement radical de regard de Lizbeth Rodríguez, est-ce Niurka?