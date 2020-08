Lizbeth Rodríguez lancera Exposing ME, ses fans sont ravis | Instagram

La youtubeuse et animatrice Lizbeth Rodríguez a partagé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux la bande-annonce officielle de M’exposer.

Grâce à cette nouvelle vidéo, Lizbeth et toute son équipe sont très excitées, à tel point que a partagé une histoire où tout le monde regardait la bande-annonce.

Non seulement elle et ses collaborateurs sont ravis, mais ses fans sont déjà impatients de voir le contenu de son programme, parce qu’ils l’ont fait savoir dans leurs commentaires.

La bande-annonce l’a tellement partagé sur Instagram comme sur sa chaîne YouTube il y a quelques heures, dans sa description elle invite ses followers à la suivre dans tout son réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, ce sera maintenant Lizbeth Qui est exposé et non pas à cause du fait qu’ils vérifient leur téléphone portable mais parce que dans le programme qui présentera dont on ne connaît plus les détails, ils ont seulement publié la bande-annonce.

Elle apparaît évidemment comme Personnage principal, mais comprend également maintenant une partie de l’équipe qui est généralement dans les coulisses.

Lizbeth Rodríguez Il sera exposé pour que ses adeptes se rendent compte de tout ce qu’ils doivent traverser pour obtenir les photographies impressionnantes, les lieux qu’ils visitent et aussi une partie de la journée que tout le monde doit traverser.

Le pilote d’origine de Tijuana, Baja California, Mexique elle dévoilera une partie de son intimité en tant que femme d’affaires, mère, amie et femme.

Dans le vidéo on le voit, une partie de la préparation que Lizbeth doit faire, comme le simple fait de choisir une tenue pour avoir l’air impeccable Comme toujours, son petit ami figurera également au programme car, en plus de faire partie de sa vie, elle fait partie de son équipe.

Plusieurs de ses fans ont déclaré qu’ils étaient déjà ravis de voir le programme ou la réalité, beaucoup se mettent en quatre pour flatter le conducteur fort et audacieux, la voir dans ce nouveau projet sera certainement quelque chose d’impressionnant et de très divertissant.

