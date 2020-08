Lizbeth Rodríguez se vante d’une arrière-garde dansant en maillot de bain | Instagram

Connue pour être l’animatrice de l’émission Secretos sur sa chaîne YouTube, Lizbeth Rodríguez ne manque pas une occasion de montrer sa silhouette comme elle l’a fait récemment, en maillot de bain et son arrière-garde se démarque.

Dans la vidéo, il apparaît avec un ami comme s’il flirtait avec elle et soudain il s’approche de lui et de Lizbeth « gifler ».

Suivi par cela, ils commencent à danser très heureux, et Lizbeth prend quelques tours pour montrer sa grande arrière-garde car le maillot de bain se perd un peu entre ses attributs à la fois de haut en bas.

Connu pour avoir été « La fille Badabun » Lizbeth est désormais une femme indépendante, elle a sa propre chaîne et ses réseaux sociaux, elle les gère elle-même et peut faire tout ce qu’elle veut avec eux pour divertir ses fans qui l’aiment tant.

Août se manifeste …: / – Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx)

4 août 2020

C’est de manière constante et ingénieuse que la jeune femme a su garder Ses disciples divertis avec leurs histoires, vidéos et photos Et ce n’était pas une exception, ce n’est pas la première vidéo dans laquelle il apparaît portant ce maillot de bain, mais c’est tout aussi divertissant.

Apparemment, la conductrice et le mannequin ont trouvé une façon nouvelle et ingénieuse de se divertir car elle va lancer une nouvelle réalité où elle-même sera exposée, le projet s’appellera « M’exposer », et devrait être publié très prochainement.

Dans la bande-annonce qu’elle a partagée sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube, elle est évidemment apparue comme Personnage principal, mais comprend également maintenant certains des équipements qui se trouvent généralement dans les coulisses.

Lizbeth Rodriguez sera exposéAvec cela, ses admirateurs se rendront compte de tout ce que son équipe et elle-même doivent traverser, ils doivent donc tous traverser pour avoir les photographies impressionnantes et aussi vidéos, les lieux qu’ils visitent et aussi une partie du quotidien qu’ils doivent tous traverser ensemble car au fil des années, ils sont devenus une famille.

