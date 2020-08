Lizbeth Rodríguez veut déjà faire des bébés | Instagram

L’animatrice Lizbeth Rodríguez a pratiquement confirmé qu’elle voulait avoir des enfants avec Esteben Villagomez son partenaire sentimental actuel, car dans une vidéo de TIC Tac qu’il a partagé est plus que clair.

Bien que l’hôte du programme « Secrets » Il ne l’a pas dit de sa propre voix, beaucoup de ses partisans et même sa famille l’attendaient depuis longtemps.

Un autre point important est qu’elle a partagé à plusieurs reprises dans ses vidéos YouTube, ses histoires et Instagram son idée de devenir jeune mère.

Comme vous le savez bien, Lizbeth est la mère d’un bel enfant, son nom est Éros et c’est la lumière de ses yeux, d’après ce que nous avons apprécié dans certaines de ses publications, il a commenté que son fils lui a demandé quand il aura un petit frère.

On pourrait donc dire que la vidéo qu’elle vient de partager dit quelque chose de très important, et c’est peut-être à la fois elle et Stephen devenir parents.

Et cela me dit: tu es une sorcière!

Et qu’est-ce que je vous dis: je n’ai pas besoin de pouvoir pour réaliser que votre partenaire vous est infidèle – Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx)

5 août 2020

Dans sa vidéo, il apparaît avec un audio dans lequel il dit que s’il veut faire un garçon, sa famille lui demande déjà beaucoup, quoi Stephen elle dit oui et se lève, l’embrasse et la porte.

Fais aussi savoir qu’il fut un temps où je ne voulais pas du monde rencontre ton filset non pas parce qu’elle avait honte de lui mais plutôt parce qu’étant une personnalité publique, elle voulait l’éloigner de lui ce mondeCependant, il ne pouvait plus le cacher et a décidé de partager avec ses disciples son plus grand culte.

Je l’ai gardé caché parce que, vraiment, vous êtes déjà papa ou maman, vous me comprendrez… quand vous deviendrez papa il n’y a rien de plus important que la sécurité et le bien-être de vos enfants, a-t-il partagé.

Et si elle tombe enceinte, elle ne pourrait pas cacher autant de temps puisqu’elle passe maintenant beaucoup plus de temps sur réseaux sociaux et à sa chaîne YouTube.

