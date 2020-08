Amka Films, le bardeau indépendant suisse fondé par l’éminente productrice Tiziana Soudani – malheureusement décédée en janvier – poursuit ses activités sous la direction d’un trio de femmes dirigé par sa fille Amel Soudani.

La société est connue pour son implication dans des films primés par d’éminents réalisateurs d’Italie voisine, tels que Alice Rohrwacher («Les merveilles»), Silvio Soldini («Pain et tulipes) et Fabio et Damiano D’Innocenzo (« Bad Tales ») comme ainsi que par des talents émergents en Suisse et en Afrique.

Parmi les projets Amka en préparation, il y a le documentaire de haut niveau «L’Afrique Des Femmes», sélectionné pour la programmation de l’initiative The Films After Tomorrow du festival de Locarno qui attribuera des prix en espèces aux travaux en cours contraints d’arrêter la production en raison de pandémie.

Le document de longue durée représentant des femmes fortes et ingénieuses de différentes nations et classes sociales africaines était sur le point d’être achevé lorsque la crise du coronavirus a éclaté, bloquant le processus d’édition, qui était en cours en Italie.

Doc est dirigé par le mari de Tiziana Soudani, Mohammed Soudani, un documentaire lauréat le plus récemment de «Guerre sans images – Algérie, je sais que tu sais», tourné dans son pays natal. Il est coproduit par Amra avec la société ivoirienne Nikady’s PICS, et cofinancé par la télévision suisse RSI et la télévision nationale SSR SRG, Cantone Ticino, TV5 Monde et Suissimage.

L’idée de base derrière «L’Afrique des Femmes» est que depuis que les pays africains sont devenus indépendants du colonialisme il y a 75 ans, «rien n’a changé», dit Mohammed Soudani. «Les enfants veulent partir parce qu’ils ne peuvent pas aspirer à faire quoi que ce soit là-bas», note-t-il, soulignant que «les hommes africains n’ont trouvé aucune solution».

Tiziana avait lu les mémoires de Michelle Obama «Devenir», raconte-t-il, ce qui les a tous les deux incités à essayer de donner une certaine impulsion pour «amener les femmes à diriger les choses en Afrique». »

Tourné avec une équipe squelette au Ghana, au Sénégal, au Rwanda, au Mozambique, au Kenya, en Côte d’Ivoire et au Burundi, «L’Afrique des Femmes» met en scène des femmes dans différents domaines comme la gérante d’un grand marché maraîcher collectif entièrement géré par des femmes; le chef d’une usine de transformation du poisson en difficulté, également dirigée par des femmes, qui lutte contre la concurrence chinoise; ainsi que des militants humanitaires, de santé, de conservation et d’éducation. Le doc sera dédié à Tiziana Soudani.

«Je suis très heureux que ce film soit presque terminé et je sais que Tiziana là-haut en est heureuse. C’est la chose la plus importante pour moi », a déclaré Mohammed Soudani.

Amel Soudani dirige maintenant Amka, avec les partenaires de longue date de sa mère, Michela Pini et Gabriella De Gara.

Parmi les autres projets du pipeline Amka, citons le film d’animation collectif «Only a Child», décrit dans le matériel promotionnel comme un «poème visuel» qui s’inspire de l’appel passionné à l’action pour l’avenir de notre planète lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par Severn Suzuki, alors âgé de 12 ans. Il comprend 20 segments d’animateurs suisses sous la direction artistique de Simone Giampaolo («Miffy’s Adventures Big and Small.»)

En outre, «Bad Tales», lauréat du prix du scénario berlinois, produit par Amka aux côtés de l’Italien Pepito Produzioni, sortira enfin dans les cinémas suisses en octobre via le distributeur Filmcoopi.