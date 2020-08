Le cinéaste lyonnais Elie Grappe devrait attendre avec impatience la première mondiale de son premier long métrage «Olga», mais comme tant d’autres cinéastes, il a été contraint de tout mettre en attente lorsque la production au sol de la pandémie COVID-19 dans le monde a été interrompue. Au lieu de cela, cette année, son film inachevé participera avec une foule d’autres projets reportés de la même manière dans la barre latérale Les films après demain de Locarno pour des films bloqués dans la stase, attendant d’être finis lorsque la production post-COVID sera à nouveau possible.

Co-écrit avec Raphaëlle Desplechin, «Olga» a participé à Emergence 2018 et à l’Atelier Grand Nord 2019. Il est produit par Point Prod qui, depuis son lancement en 2006, a joué un rôle majeur dans le développement et la production de projets cinématographiques et télévisuels suisses, dont «Miséricorde» de 2016 et «Tambour» de l’année dernière, l’un des plus grands succès locaux au box-office du pays. Des financements complémentaires proviennent de Canal Plus et de RTS ainsi que du soutien de l’Office Fédéral de la Culture, du Cinéforom, des Médias, de Ciclic et du CNC pour l’écriture et le développement.

En 2013, le long métrage se déroule sur Olga, une gymnaste ukrainienne de classe mondiale de 15 ans exilée en Suisse, qui travaille pour obtenir une place au Centre national des sports du pays. Lorsque la révolte d’Euromaiden éclate au pays, les angoisses montent alors que sa famille s’implique. Dans le même temps, Olga doit travailler pour s’adapter à un nouveau pays et se préparer pour les Championnats d’Europe à venir.

Tout en développant le projet, Grappe a passé plusieurs semaines à Kiev et plus tard au centre olympique suisse à interviewer des athlètes de haut niveau.

«Je voulais faire quelque chose sur la passion d’un adolescent, proche de ce que j’ai vécu en tant qu’étudiant, un examen en continuité avec mon short», explique-t-il à Variety. «Mais cette fois, je voulais confronter le désir individuel de mon personnage avec bien plus d’enjeux.»

Il a également exprimé la volonté d’utiliser ses outils de cinéaste pour porter un regard critique sur nos relations avec les frontières dans un contexte hyper-moderne. Le film utilisera de vraies images d’archives de la révolte Euromaïdan pour souligner l’espace libre dans lequel la jeune Olga est mise en exil en Suisse, ne pouvant communiquer avec sa famille que via Skype.

Le rôle exigeant d’Olga sera joué par la nouvelle venue Anastasiia Budiashkina, elle-même gymnaste ukrainienne de Lougansk, que Grappe a rencontrée lors de ses recherches sur le scénario.

Elie Grappe sur le tournage de ‘Olga’ Ghislaine Heger

«Nastya est incroyablement fidèle à ses émotions, et a été très courageuse dans cette longue aventure», a-t-il félicité la jeune comédienne pour sa force dans les circonstances moins qu’idéales d’un tournage divisé par des mois passés en isolement. Plusieurs gymnastes de l’équipe nationale suisse apparaîtront également dans le film.

Étudiant en musique au Conservatoire National de Lyon, les influences pédagogiques de Grappe sont omniprésentes dans son travail, jusqu’ici tourné vers les arts du spectacle. Ses études secondaires ont été passées à étudier le théâtre avant de s’inscrire à l’Université d’art et de design de Lausanne (ECAL) pour étudier le cinéma. Bien qu’il soit encore inscrit, ses films d’étudiants ont été projetés dans des dizaines de festivals internationaux et, en 2015, il a obtenu son diplôme avec les honneurs.

«Rehearsal», tourné à l’alma mater de Grappe à Lyon, a été créé à l’IDFA et a démontré au début de sa carrière plusieurs longs métrages qui sont revenus dans des travaux ultérieurs. Un court métrage documentaire musical, il se déroule entièrement dans un espace de répétition de chœur exigu et utilise des gros plans intimes d’un des directeurs de chorale de l’école pour montrer les longueurs parfois comiques qu’il ira pour provoquer le meilleur son qu’il puisse obtenir du groupe.

Un an plus tard, le court métrage de fin d’études de Grappe «Suspendu» a de nouveau utilisé des gros plans pour amener les spectateurs dans des espaces intimes avec les sujets du film, encore une fois de jeunes artistes interprètes. Cette fois, cependant, les aspects les plus sombres de la compétition de niveau élite ont été mis en évidence, soulignant le bilan physique et émotionnel qu’une carrière prometteuse en danse peut avoir sur les adolescents.

«Suspendu» est sans dialogue et, plus surprenant, relativement sans musique. Les gros plans des mains, des bras, des jambes, des pieds et des visages des danseurs sont souvent accompagnés d’un peu plus que le pouce de chaussures de danse à bouts durs s’écrasant du sol. Il a été sélectionné dans plus de 60 festivals internationaux.

En 2016, Grappe a trouvé l’inspiration pour «Olga» dans un autre documentaire musical, «Hors Scène», co-réalisé avec Timothée Zurbuchen. Tourné juste après «Suspendu», le film suit une jeune violoniste ukrainienne prometteuse Yaryna et les autres jeunes musiciens de son talentueux orchestre d’étudiants.

«Olga» était 19 jours dans un tournage de 33 jours lorsque les restrictions COVID-19 ont forcé un arrêt de la production, laissant encore deux semaines de tournage à faire. Les espoirs sont grands que le tournage puisse reprendre cet automne dans des conditions sûres.