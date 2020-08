Neo Sora, réalisateur de «The Chicken», participant à la compétition de courts métrages du Locarno Festival de cette année, et son producteur Albert Tholen ont partagé des détails sur le prochain long métrage du cinéaste «Earthquake», un participant au scénario de Berlinale Talents Tokyo en 2017.

Amis, colocataires et collaborateurs, Sora et Tholen profitent de la distinction douce-amère d’une première mondiale au Locarno Festival. Bien que ravi par cet honneur, il est triste qu’ils participent à des milliers de kilomètres de distance, et séparément, Tholen de l’appartement des deux à Brooklyn et Sora de Tokyo, où il est coincé depuis que l’évasion du COVID-19 a ralenti les voyages internationaux.

«Locarno est l’un des meilleurs festivals pour la conservation de films qui capturent le cinéma le plus avant-gardiste du monde. Pour nous, nous ne pourrions être plus heureux d’être arrivés à Locarno », a déclaré Sora. Il a également souligné qu’après la publication du programme de courts métrages de Locarno, d’autres festivals ont rapidement pris contact avec le film.

«En tant que réalisateurs américains, nous souhaitons travailler à l’international et Locarno est vraiment un phare pour le cinéma international. Lorsque nous rêvions de premières idéales, Locarno était en tête de liste », a ajouté Tholen.

Se déroulant un après-midi torride de New York en novembre, «The Chicken» se retourne contre Hiro, un jeune immigrant japonais vivant à New York qui reçoit la visite d’un ami de chez lui. En dehors, il décide d’acheter un poulet vivant pour cuisiner pour le dîner mais, après avoir écarté la gravité d’une urgence médicale dans la rue qui devient rapidement grave, Hiro se retrouve secoué et incapable d’abattre l’oiseau, laissant le devoir à sa très enceinte. partenaire.

Le poulet Crédit: Neo Sora, Albert Tholen

Pour «Tremblement de terre», Sora retourne au Japon et dans un futur proche de Tokyo en attente de destruction alors que la ville est secouée par une série de chocs anticipés qui prédisent un séisme plus important et plus désastreux à l’horizon. Avec l’anxiété qui plane sur eux, un groupe de meilleurs amis et musiciens adolescents a des problèmes typiques d’adolescents qui testent la force de leurs relations.

Outre l’histoire du passage à l’âge adulte menant le récit du «tremblement de terre», Sora veut également jeter un regard spéculatif vers un avenir dans lequel la migration conduira à une plus grande diversité à l’échelle mondiale, mais en particulier dans une grande ville comme Tokyo. Bien que le casting n’ait pas encore commencé, l’idée est et a toujours été de chercher des acteurs dans toute l’Asie, de recruter une distribution diversifiée qui permettra à l’histoire d’explorer à quoi pourraient ressembler le racisme, le nationalisme et l’identité pour les adolescents dans quelques-uns. des années.

«En regardant les éléments avec lesquels Neo voulait jouer: l’immigration, le nationalisme, la politique et une catastrophe naturelle imminente, le Japon a fini par être le parfait échantillon de ces choses», a expliqué Tholen à propos de la destination finale du tournage du film.

Plusieurs brouillons, le scénario se dessine suite à sa participation à Berlinale Talents Tokyo en 2017. Maintenant, avec un budget de travail en place pour terminer le développement, Tholen et Sora courtisent les coproducteurs au Japon dans le but de démarrer la production.

«Nous recherchons un partenaire de production qui comprendra un style de cinéma indépendant américain», a déclaré Sora. «Je pense faire venir des membres d’équipage clés des États-Unis au Japon, et le style japonais est très différent. Nous devons rechercher des partenaires qui veulent essayer de nouvelles choses. »

Selon Tholen, le public principal du film est probablement des adultes, des fans de cinéma indépendant, «mais nous voulions faire un film avec lequel les adolescents peuvent également interagir. C’est important pour nous. »

«En regardant en arrière sur mes propres habitudes de visionnage à l’adolescence, je ne pense pas qu’un film comme celui-ci passera par-dessus la tête de qui que ce soit. Et je pense qu’il est important que les jeunes s’engagent dans des films stimulants », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas que ce soit un matériau extrêmement difficile, mais je pense que nous pouvons trouver un équilibre. »

«Il y a un élément musical très fort dans le film et nous cherchons à attirer des musiciens électroniques bien connus sur le projet, ce qui, je pense, fera partie de la façon dont nous attirerons également l’attention du jeune public», a expliqué Sora.

Un film de passage à l’âge adulte semble l’appât parfait pour attirer un public plus jeune, mais ce n’est pas nécessairement le cas au Japon, où de nombreux adolescents sont indifférents à l’expérience du cinéma. Cependant, Sora et Tholen sont convaincus qu’en racontant une histoire à motivation politique axée sur les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents aujourd’hui, ils trouveront leur public.

«Une chose qui a été remarquable à regarder est l’activation politique des adolescents plus âgés ces dernières années», a noté Tholen. «Si vous regardez les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis, tant de personnes qui y participent ont 17 ou 18 ans. C’est incroyable et cela me donne l’espoir qu’un film comme celui-ci avec des thèmes politiques est quelque chose avec lequel les adolescents voudront s’engager.»

Neo Sora, Albert Tholen Crédit: Neo Sora, Albert Tholen