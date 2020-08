James Schamus, l’ancien responsable de Focus Features et auteur de films comme The Ice Storm et Lust, Caution, a trouvé son prochain projet de réalisation: Républicains universitaires, un scénario qui était en tête de la liste noire il y a dix ans, mais qui a pris une nouvelle signification grâce à la corruption au sein du parti républicain qui s’est déroulée ces dernières années. Logan Lerman (Les avantages d’être une giroflée) et Asa Butterfield (Le jeu d’Ender) est mis en vedette.

College Republicans était une propriété en vogue à Hollywood en 2010, lorsque l’écrivain Wes JonesLe scénario de ce film est arrivé en tête de The Black List, la liste annuelle de l’industrie des scénarios les plus appréciés qui n’ont pas été produits cette année-là. Voici comment Deadline décrit le script:

Le film se déroule à l’été 1973, alors que l’Amérique est témoin de l’élection la plus sale de son histoire – pour la présidence du club national College Republicans. Le jeune Karl Rove embarque avec son directeur de campagne, Lee Atwater, un road trip dans les coulisses pour obtenir des votes – et voler des votes – à travers le Sud. Parmi les futurs titans républicains avec lesquels ils forment des alliances difficiles – et trahissent chaque fois que cela leur convient – figurent Paul Manafort, Roger Stone et Jeff Sessions. Mais quand Atwater rencontre son match duplicité dans un beau jeune agent républicain, leurs rêves de victoire les rapprochent trop d’une défaite humiliante qui met fin à leur carrière.

Logan jouera à Rove, Butterfield jouera à Atwater et Kristine Froseth (Apôtre) jouera Kate King – « un personnage composite qui menace leurs rêves de gloire. »

De toute évidence, certains brouillons du script comportaient des noms composites pour certains des joueurs de niveau inférieur – des gens comme Manafort et Stone qui n’étaient pas connus au niveau national à l’époque. Mais maintenant qu’ils ont tous deux attiré l’attention des médias grâce à leurs relations avec Donald Trump, Schamus a dit à Jones de remettre leurs noms.

En 2010, Richard Linklater (Boyhood, Everybody Wants Some !!) était attaché à la réalisation de ce film et Shia LaBeouf (Honey Boy) était à bord pour incarner le jeune Karl Rove. Paul Dano (There Will Be Blood) a finalement remplacé LaBeouf, et plus tard, des années après que Dano et Linklater aient abandonné le projet, il se préparait avec Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Dane DeHaan (Chronicle) pour jouer pour Kill Your Darlings réalisateur John Krokidas.

Maintenant, le travail de réalisateur reviendra à Schamus, qui a eu une carrière incroyable dans l’industrie en tant que PDG de Focus Features et scénariste de films comme The Ice Storm, Hulk, Taking Woodstock et Crouching Tiger, Hidden Dragon. Il n’a réalisé qu’un seul long métrage narratif à ce jour – Indignation de 2016, qui mettait également en vedette Logan Lerman – mais la production de celui-ci est censée commencer au printemps ou à l’été 2021.

