Lauréate en 1995 pour son court métrage «Dead King» dans l’anthologie «Historias Breves», lauréate du prix Sundance / NHK pour le scénario de son premier long métrage «The Swamp» en 1999, l’Argentine Lucrecia Martel n’est pas étrangère aux prix du jury, les remettre en tant que président du jury de la compétition principale du Festival de Venise l’année dernière.

Cela dit, son premier prix Pardo 2020 au Festival de Locarno Les films après demain – décerné vendredi – peut être spécial, à la fois pour son argent, car le cinéma argentin frappe une tempête parfaite de crise économique couronnée par COVID-19, et à cause du festival cela le donne. Cela peut aussi être spécial pour Locarno. Si un cinéaste devait incarner les films que Locarno a défendus et aimés, c’est peut-être Martel, un cinéaste qui remet toujours en question la sagesse reçue, mais dont les films ont un pouvoir visuel pour piéger le spectateur pendant qu’elle le fait.

Dans une brève interview avec Martel, après avoir reçu des nouvelles de son Locarno Pardo 2020, un prix pour aider les cinéastes dont les productions ont été interrompues par COVID-19, Martel réagit au prix et ajoute quelques réflexions sur le film qui l’a remporté, son prochain documentaire de création hybride «Chocobar», inspiré par l’assassinat du militant autochtone Javier Chocobar en 2007. Chocobar protestait contre l’appropriation des terres des communautés autochtones par un prétendu propriétaire foncier blanc.

Quand Martel parle de ses films, qu’elle avait très peu fait avec «Chocobar» jusqu’à une présentation sur le site du Festival de Locarno, Martel a l’habitude d’y ajouter de nouvelles couches riches de sens et d’interprétation. Le prochain «Chocobar» ne fait pas exception.

Les incitations publiques argentines au cinéma ont été durement touchées par la crise économique, exacerbée par le COVID-19, qui a décimé les sources de financement de l’institut cinématographique Incaa d’Argentine. Cela rend-il ce prix particulièrement important? Ou peut-être que le prix a également une autre importance?

Martel: Le prix est bien sûr une aide financière très importante, mais aussi une marque de prestige qui encouragera d’autres investisseurs. Pas seulement dans ce contexte de crise, Locarno a apporté un soutien indispensable à des projets qui n’offrent pas les garanties du marché que d’autres types de films peuvent offrir dès leur lancement. Quand il y a un risque narratif, il y a aussi un risque économique. Des fonds comme celui-ci encouragent les défis narratifs.

«Chocobar» a été décrit comme démêlant «les 500 ans de« raison »qui ont conduit à cette fusillade, à la fois avec une arme et une caméra, et la contextualisant dans le système de régime foncier qui a émergé à travers l’Amérique latine.» Pourriez-vous commenter très brièvement?

Le défi de «Chocobar» est d’exposer une partie de la ruse – les stratagèmes intelligents – avec lesquels nous justifions de prendre de l’avance sur les autres, en abusant de leur temps, de leur repos et de leurs territoires. Les mécanismes par lesquels notre culture, dont le cri de ralliement est la propriété, nie celui des communautés autochtones. Le film parle de rendre visible le racisme argentin, ce qui est la seule explication derrière toutes ces justifications habiles et justes. Cela peut paraître simple mais extrêmement difficile dans un pays qui ne s’imagine même pas métis.

Vous parlez dans votre présentation sur le site du Festival de Locarno du fait que le film parle de «l’impossibilité de voir les autres», ce qui peut être lié à un état d’esprit colonial que vous avez exploré dans «Zama», mais qui résonne encore de nos jours. Encore une fois, pouvez-vous commenter?

Ce que je voulais dire, c’est que «Zama» dépeint un monde parallèle de procédures, de lettres et de hiérarchies, tandis qu’en dehors de ce monde, ses fonctionnaires ont été agressés par des choses d’une nature incompréhensible. Lorsqu’une communauté autochtone revendique quelque chose dans ce pays, elle doit avant tout prouver sa propre existence. Un dialogue où un côté doit convaincre l’autre qu’il existe est épuisant.

Vous décrivez le film comme un «documentaire hybride et créatif». Cela signifie-t-il qu’il y aura des éléments de «fiction» dans «Chocobar»?

Je crois de plus en plus que «Chocobar» est un documentaire qui est mortellement blessé dans ses prétentions à être un documentaire, car le problème dans cette histoire est le document. Ce qui est enregistré et ce qui ne l’est pas. La fiction ne résout pas ce conflit, mais peut animer les documents. Nous partons de l’idée que le racisme est une fiction qui se répète quotidiennement, à tel point que les acteurs oublient qu’ils jouent.