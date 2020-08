La mort récente de Martha Codó, a déplacé tout l’environnement du grand chanteur Luis Miguel, y compris son fan club officiel «Contigo a la Distancia», sculpté par elle-même en 2011. Elle était présente à ses performances en direct du spectacle dans son pays natal appelé «Romance».

Martha Codó Luis Miguel serre la main de Martha Codó

Au cours de sa vie, il a suivi Luismi dans des pays d’Amérique comme le Pérou, le Chili, l’Argentine et les États-Unis, quel plaisir! Martha a accumulé jusqu’au jour de sa mort une collection qui dépasse les 100 roses blanches données par son idole dans les présentations.

Des ornements avec les initiales «LM» faisant allusion à «le seul qui voulait entendre», comme il l’a déclaré dans une interview avec ‘El Heraldo’ du Mexique en 2018, c’est ce que Martha Codó avait à la maison. Il avait des dizaines de photos à son actif, dont une signée par Micky, de l’ouverture du Fan Club.

Après avoir connu la malheureuse nouvelle du décès causé par une attaque cardiorespiratoire du fan bien-aimé, de nombreuses personnes comme Martha Figueroa, amie et fan, se sont souvenues à quel point elle était aimée par « El Sol de México » et tout le groupe qui compose le club « Contigo a la distance’.

Luis Miguel, qui n’oublie pas le bouquet de fleurs livré par elle lors de leur rencontre il y a 2 ans à l’entracte de leur 300e concert au Coloso de Reforma, a immédiatement organisé un cadeau décoratif et élégant pour la famille Codó, exprimant leur deuil et miel avec un bouquet captivant de fleurs blanches et au milieu un ruban noir qui dit ‘Luis Miguel’.

Mme Martha Codó a été félicité pour Luismi en direct lors de son intervention au concert 300 au Mexique et il a osé l’embrasser. Elle a avoué dans la vie que la chanson qui avait captivé ses oreilles était « Cold like the wind », le premier single de son sixième album studio « Look for a woman », puis nominé pour un Grammy.

