Lulu Wang à la tête de l’adaptation anglaise de Like Father, Like Son

Après avoir éclaté avec la comédie dramatique nominée aux Golden Globe L’adieu, la scénariste / réalisatrice Lulu Wang a trouvé son prochain projet de long métrage sous la forme d’une adaptation en anglais du tube de Cannes 2013 Tel père tel fils, selon Variety.

CONNEXES: Les expatriés: Lulu Wang définit le drame de Nicole Kidman pour Amazon

Écrit, réalisé et édité par Hirokazu Kore-eda (Voleurs à l’étalage), le drame japonais centré sur Ryota, un homme d’affaires bourreau de travail prospère qui apprend que son fils biologique a été remplacé par un autre garçon après la naissance et doit décider de choisir son vrai fils ou le garçon que sa femme et lui ont élevé pendant six ans. .

Cliquez ici pour acheter le film original de Kore-eda!

Le nouveau film sera écrit par la dramaturge Sarah Ruhl (Les Glorias), avec Wang attaché à la réalisation de Focus Features et à la production aux côtés de Josh McLaughlin de Wink Productions. Wang s’est rendu sur Twitter pour confirmer que le film ne serait pas un remake du lauréat du prix du jury de Cannes et nominé à la Palme d’Or, mais plutôt une réinvention du drame.

P.S. Je ne crois pas aux «remakes». Je vais en rester là pour le moment. – Lulu Wang (@thumbelulu) 12 août 2020

CONNEXES: Lulu Wang dirigera l’adaptation cinématographique des enfants du nouveau monde

Wang’s L’adieu, vaguement basé sur sa propre expérience familiale personnelle, a été l’un des films les plus célèbres de 2019, conservant actuellement une cote d’approbation de 98% des critiques sur l’ensemble des critiques Rotten Tomatoes et remportant le prix du meilleur long métrage aux Film Independent Spirit Awards et à deux Golden Globe nominations, avec la star Awkwafina remportant la statue de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie. Le cinéaste de 37 ans développe actuellement la série dramatique Les expatriés chez Amazon avec Nicole Kidman productrice exécutive et Wang écrivant et réalisant plusieurs épisodes.

Un remake était auparavant en préparation chez DreamWorks Pictures avec Chris et Paul Weitz (À propos d’un garçon) attaché à direct et Steven Spielberg (Pont des espions) en production, mais après des années de développement, il semble que le projet ait été discrètement annulé.

(Crédit photo: Amanda Edwards / .)