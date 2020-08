La NFL Players Association apporte son soutien aux employés syndiqués du Boston Globe, qui ont passé près de deux ans sans contrat.

Les employés du Globe cherchent à intensifier la pression sur John W. Henry, propriétaire et éditeur du journal. Henry est également une figure majeure du monde du sport, en tant que principal propriétaire des Red Sox de Boston et du Liverpool FC.

La Boston Newspaper Guild organisera un rassemblement à 13 h dimanche à l’extérieur de Fenway Park, peu avant le match à domicile des Red Sox contre les Blue Jays de Toronto. Les manifestants appellent l’action «Équité chez Fenway» et prévoient de porter des masques et de maintenir une distance sociale.

Dans une déclaration à Variety, le directeur exécutif de la NFL Players Association DeMaurice Smith a déclaré que le syndicat était fier de défendre les journalistes, les rédacteurs en chef, les employés de la publicité et de la production qui travaillent sans contrat.

«Nous sommes un syndicat qui a des alliances entre les syndicats et nous en sommes fiers», a déclaré Smith. «Nous sommes ravis de soutenir les membres de la presse qui existent pour la seule raison de raconter des histoires importantes et vraies qui rendent notre pays plus fort et meilleur en responsabilisant ceux qui sont au pouvoir. Nous soutenons leur désir de travailler en équipe et nous les aiderons de toutes les manières possibles.

La Guilde des journaux représente environ 300 employés du journal. Leur dernier contrat a expiré à la fin de 2018. Le syndicat cherche à conserver les protections d’ancienneté et à empêcher les travailleurs d’être licenciés sans motif valable, entre autres.

Les négociations ont été controversées. La guilde a organisé une grève à l’heure du déjeuner pour protester contre les pourparlers bloqués en août 2019.