Kylie Jenner Il est l’un des noms les plus connus du divertissement mondial, et il n’a que 23 ans!

La plus jeune du clan Kardashian-Jenner, elle est un modèle et une entrepreneure à succès de produits cosmétiques, malgré le fait que le magazine Forbes il l’a discréditée et lui a arraché le titre de plus jeune milliardaire du monde.

Mère d’une belle fille nommée Stormi, Kylie Jenner Elle a le temps pour tout: diriger une entreprise, être maman et faire du mannequinat pour divertir ses plus de 170 millions d’abonnés sur Instagram.

Et c’est ainsi qu’il a démontré avec cette spectaculaire tenue fruitée. C’est une robe aux couleurs très citronnées et tropicales, dans laquelle se détache son corps magnifique, c’est fantastique!

Et les photographies, qui comptent déjà plus de 9,1 millions de likes, ont été commentées par le Mexicain Yanet Garcia, qui a catalogué Kylie Jenner comme « Pretty ».