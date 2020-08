Ma musique génère de bonnes vibrations; Cela me donne de l’énergie pour donner aux gens quelque chose comme ça, dit Gianluca

▲ J’aime beaucoup expérimenter différents rythmes, dit le jeune de 23 ans Photo Esteban Vargas Roa / Altafonte

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 14 août 2020, p. 6

Dans le genre urbain chilien, le trap se démarque, une tendance dans laquelle Gianluca, 23 ans, a trouvé sa niche naturelle. Grâce à la fusion de différents sons de la culture hip-hop avec des rythmes sud-américains, il a gagné de nouveaux adeptes pour sa proposition. Dans son histoire du disque, il a des titres tels que SSR, Vortex, G Love, Yin Yang et maintenant il ajoute sa mixtape G Love 2, sortie mercredi sur les plateformes numériques.

De son Chili natal, il a dit: Si ce n’était pas pour la sortie de mon nouvel album, je ne saurais pas quel jour je vis. Soudain, c’était juin et je pensais que c’était mars. La quarantaine est folle.

L’amour, sous toutes ses facettes

À propos du terme mixtape, il a précisé: «Il l’a appelé comme ça parce qu’il y a 11 chansons. C’est un terme plus ouvert que celui de l’album, qui est plus strict. En fait, il y avait des chansons qui ont été laissées de côté parce qu’elles ne correspondaient pas au concept à cent pour cent. Je parle de l’amour dans toutes ses nuances – comme son nom l’indique, G Love 2 -, dans tous ses domaines, comme le non-romantique; l’amour pour ce que je fais, pour les gens autour de moi, pour mon partenaire. Cet album a plus à voir avec l’amour qu’avec le chagrin. Il a des sons différents des précédents: il y a du trap, de la pop et beaucoup d’influence de la pop de Rio de Janeiro; J’aime vraiment expérimenter différents rythmes.

«Ma musique ne pouvait pas être écrite dans un seul genre. C’est un projet qui vous émeut, qui vous inspire à danser, à passer un bon moment. Cela génère une très belle ambiance. Si les paroles ne vous prennent pas, les rythmes le font du début à la fin; ils vous mettent dans une ambiance positive. «

Il a précisé: Peut-être, la dernière chanson est un peu triste, mais toutes les autres sont stimulantes, elles parlent d’amour, de belles choses; Ils vous aident à oublier pendant un moment ce qui se passe à l’extérieur. C’est ce dont les gens ont besoin et leur donner quelque chose comme ça me remplit de fierté et d’énergie.

À propos des singles, Gianluca a souligné: «J’aime l’intro; Dans la liste, je mettrais en évidence Zoom; Aussi, le numéro cinq, D dvv, et Rien ne change, dans lequel je suis avec Tommy Boysen, même si je nommerais toutes les chansons, et c’est rare pour moi, car je ne suis pas une personne aussi sûre de sa musique. Jamais. Mais maintenant, je suis trop en avance sur ce que je fais. «

L’une des facettes marquantes du genre urbain est le contenu lyrique basé sur un langage direct, loin d’être politiquement correct. À cet égard, il a déclaré: «Dans le cas de G Love 2, j’ai le sentiment que parler directement avec la personne qui m’écoute fait partie de moi. Mais ça change aussi, et c’est la relation avec mes auditeurs, qui espèrent qu’après un projet, j’en sortirai un autre. C’est comme ça que la musique est pour moi: découvrir de nouvelles voies, apprendre de la même musique ».

Gianluca a exprimé son désir de visiter le Mexique en 2021, ce qui me rend très heureux, a-t-il conclu.