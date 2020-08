Attendre le jour où tu te fais sucer les orteils par Machine Gun Kelly?

Désolé d’écraser vos espoirs et vos rêves bizarres de fétichisme des pieds, mon pote, mais vous attendez en vain: le rappeur « ne suce qu’une paire d’orteils » en ce moment, et ces orteils appartiennent à Megan Fox.

C’est ce qu’a déclaré MGK (de son vrai nom Colson Baker) lors d’une récente vidéo BuzzFeed, dans laquelle le rappeur de « valentine sanglante » a lu et réagi aux tweets de soif (scandaleux, parfois hilarants) des fans sur Twitter.

« Machine gun Kelly, je veux juste que vous sachiez que je suis libre ce dimanche pour aller à un rendez-vous, faites-moi savoir si votre dimanche libre parce que je suis libre et que je voudrais vous emmener à un rendez-vous », a écrit un fan dans un tweet que Baker a lu à haute voix, filmant à distance de son domicile.

« Je suis déjà enfermé en ce moment », a répondu l’artiste, se référant à Fox – sa « flamme jumelle » et sa petite amie. « Pas de rendez-vous pour moi. Probablement jamais », at-il ajouté.

Après qu’un autre fan a écrit qu’ils le laisseraient « sucer [their] les orteils peut-être, « Baker les laissa tomber doucement. » Comme je l’ai dit, je ne suce qu’une paire d’orteils, « dit-il, faisant à nouveau allusion à Fox.

Quand un autre tweeté qu’ils avaient laissé MGK leur cracher dessus, Baker rit avec embarras. « Jésus-Christ … tu es drôle, » répondit-il.

Et les tweets de soif n’ont fait que … plus soif à partir de là. Regardez la vidéo complète, à vos risques et périls, ci-dessous:

Plus tôt ce mois-ci, Fox a partagé une photo en noir et blanc d’elle et de Baker mouillés et portant des serviettes autour de leur taille sur son compte Instagram.

« Un garçon incroyablement beau … Mon cœur est à toi », écrit-elle.

En juillet, le couple s’est associé pour une interview conjointe sur un podcast, au cours de laquelle l’actrice a qualifié Baker de «flamme jumelle».

« J’ai tout de suite su qu’il était ce que j’appelle une flamme jumelle », a déclaré Fox à propos de sa première rencontre avec Baker. « Au lieu d’une âme sœur, une flamme jumelle est en fait l’endroit où une âme est montée à un niveau suffisamment élevé pour qu’elle puisse être divisée en deux corps différents en même temps. Donc nous sommes en fait deux moitiés de la même âme, je pense . «

Baker et Fox ont d’abord déclenché des rumeurs de rencontres après avoir été repérés se tenant la main et s’embrassant en public.