Mexico.- Il serait malheureux de réduire le débat uniquement au machisme ou d’enseigner tout ce que je veux, comme l’observe la vidéo controversée du sénateur Samuel García sur les réseaux sociaux.

Commentaires du sénateur Samuel Garcia En seulement 15 secondes, on montre à sa femme une référence importante au type de relations que les hommes et les femmes ont permis, a déclaré Paulina Amozurrutia, coordinatrice du mouvement Unión Mujer.

Il serait malheureux de réduire le débat uniquement au machisme ou d’enseigner tout ce que je veux, comme on l’a observé dans la polémique des réseaux sociaux.

Dans une interview avec Siete24, Paulina Amozurrutia a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement de le condamner, mais aussi de revoir les relations que nous voulons avoir.

Dans un mariage, le respect doit régner dans la communication, qui est une relation réciproque de croissance et non un achat d’avoir une femme rien que pour lui, a condamné Amozurrutia.

Le coordinateur d’Unión Mujer a souligné le peu de liberté qu’une relation dénote, quand « Il semble qu’il commande et elle obéit. »

Au-delà de la moquerie ou de la honte publique, il faut évoquer 3 points prioritaires comme base d’un féminisme plus humain et donc d’une relation de toute nature.

Premièrement, la complémentarité entre l’homme et la femme dans tous les domaines de la vie et évidemment personnellement. Deuxièmement, la liberté que toute relation entre homme et femme implique; où elle a la liberté de se présenter physiquement, émotionnellement et psychologiquement comme elle le souhaite et l’autre de l’aimer dans ces circonstances. Et enfin, faites remarquer qu’il ne prend pas soin d’elle, mais qu’il s’occupe de ce qu’elle peut montrer, a-t-il précisé.

Certes, le rôle des hommes est de protéger, abriter et soutenir une femme, surtout face au sentiment d’insécurité dans la rue. Mais ne pas « prendre soin de ce que sa femme enseigne parce que c’est à lui ».

En ce sens, l’appel s’adresse à toutes les femmes,

revoir comment nous voulons avoir une relation avec l’homme avec communication

respectueux, complémentarité d’équipe et surtout liberté, dit

Amozurrutia.

La vraie plénitude et la liberté est d’être et de faire, je ne sais pas

Il s’agit de ce que j’enseigne mais comment je veux être traité. Ce n’est pas comment s’habiller

mais comment nous concevons les relations entre l’homme et la femme.

Le coordinateur d’Unión Mujer au Mexique a souligné que

malheureusement ces attitudes s’apprennent à la maison et les premiers éducateurs

à la maison, nous sommes des femmes. Par conséquent, nous ne pouvons pas restreindre le sujet lorsque nous répondons

avec un #YomuestroloqueJe veux, mais pour revoir ce que nous enseignons à la maison

afin qu’elle ait décidé d’épouser quelqu’un qui la voulait comme une poupée de

buffet et qu’elle pense qu’elle devrait s’excuser.

le machisme est le cancer du mexique, a déclaré le sénateur García.

Il a conclu que le féminisme productif cherche avant tout

complémentarité.

«Si nous voulons jouer pour l’égalité des responsabilités et l’égalité des droits, il doit y avoir une responsabilité conjointe des deux côtés et observer ce que la femme autorise lorsqu’elle recherche ce type de relation».

Soyons des femmes émotionnellement responsables, afin de créer des relations saines qui nous permettent d’avoir une compagnie dans une relation amoureuse, a-t-elle souligné.

Cela peut vous intéresser: Recommandations pour une vie de famille sans violence.

The post Machismo vs Equality Relationships: Unión Mujer est apparu en premier sur Siete24.