La pop star emblématique Madonna aurait écrit un scénario basé sur son ascension au sommet de la pop.

La star de 61 ans travaillerait sur le projet aux côtés de Diablo Cody, qui a écrit la comédie dramatique de 2007 « Juno », et Madonna s’est tournée vers ses journaux et archives de notes à la recherche d’inspiration.

Une source a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: «Madonna est sans aucun doute l’une des plus grandes superstars de tous les temps, donc un film sur sa vie serait explosif, scandaleux et intrigant.

«En tant qu’artiste, elle veut en avoir le plein contrôle, elle s’implique donc vraiment dans l’ensemble.

« En 2023, elle marquera le 40e anniversaire de son premier album et ce serait le moyen idéal de le faire. »

Les spéculations sur le film surviennent peu de temps après que Madonna était sur le point de signer un contrat à huit chiffres pour revenir à Warner Records.

Selon certaines rumeurs, la pop star emblématique serait sur le point de rejoindre le label qui a aidé à lancer sa carrière, après avoir sorti trois albums via Interscope.

Un initié a déclaré plus tôt ce mois-ci: «Madonna est toujours une force avec laquelle il faut compter.

«Le fait est qu’elle vend des disques, les gens du monde entier l’adorent et tous les labels aimeraient l’avoir dans leurs livres.

« Maintenant que son contrat avec Interscope est terminé, elle est un agent libre et peut choisir où aller ensuite – et Warner se sent comme le meilleur endroit compte tenu de leur histoire. »

Cependant, Madonna – qui est l’un des artistes les plus vendus de tous les temps – est sur le point de « gagner beaucoup d’argent ».

La source a expliqué: « Madonna a un prix élevé. Elle peut commander beaucoup d’argent et veut s’assurer que l’accord qu’elle signe est la meilleure chose pour elle et sa musique. »

