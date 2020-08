Le contrat de Madonna avec Interscope Records a expiré, faisant de l’artiste un agent libre après près de 10 ans avec le label, a appris Variety.

En 2011, la superstar de la pop a signé un contrat de trois albums avec la société Universal Music Group. Elle a sorti «MDNA» en 2012, «Rebel Heart» en 2015 et, plus récemment, «Madame X» en 2019.

Madonna n’a fait aucune mention d’un départ du label sur ses réseaux sociaux, même si elle faisait peut-être allusion à un nouveau départ vendredi lorsqu’elle a publié un message Instagram sur ses humbles origines de carrière, écrivant: «Pas de YouTube, pas de vigne, Pas de voix, pas d’idole américaine, pas de Disney. Juste 35 dollars et un rêve. » (Par la suite, elle a également posté qu’elle passait son temps de quarantaine à travailler sur un scénario avec Diablo Cody.)

Son tout premier contrat musical remonte à 1982 avec Sire Records, qui appartient à Warner Music Group et distribué par Warner Records. Avec la compagnie, Madonna sort son premier album éponyme en 1983, «Like a Virgin» (1984), «True Blue» (1986) et «Like a Prayer» (1989). «Erotica» (1992) et «Bedtime Stories» (1994) ont été co-édités par Sire and Maverick, une société de divertissement cofondée par Madonna, bien qu’elle ait quitté en 2004 après un procès entre la société et WMG.

Elle a ensuite sorti plusieurs albums sur le label Warner Bros., dont « Ray of Light » (1998), « Music » (2000), « American Life » (2003), « Confessions on a Dance Floor » (2005) et «Hard Candy» (2008).

À la fin de 2007, elle a annoncé sa séparation de Warner Music Group et a révélé son nouveau contrat de 120 millions de dollars sur 10 ans avec Interscope, qui faisait partie d’un contrat 360 avec Live Nation. Son catalogue et ses publications restent chez WMG, ce qui a incité à se demander si elle pourrait revenir dans l’entreprise.

Madonna est connue comme l’une des personnes les plus influentes de la culture pop et est reconnue comme la musicienne la plus vendue de tous les temps, ayant vendu plus de 300 millions de disques dans le monde.

Son album «Madame X» a fait ses débuts au n ° 1 avec de fortes ventes, stimulé par le regroupement de billets pour sa tournée de théâtre, bien qu’il soit sorti du top 200 à sa troisième semaine. Il a vendu 169 000 unités ajustées d’album, selon Alpha Data.

Ensuite, Madonna fait une apparition en vedette, avec Missy Elliott, sur la version remixée de Dua Lipa de son single «Levitating», qui doit être publié vendredi par son ancien label, Warner Records. Le single fait partie de « Club Future Nostalgia: The Remix Album » de Lipa.