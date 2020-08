Madonna a révélé qu’elle travaillait sur un scénario avec l’écrivain oscarisé Diablo Cody.

La pop star a annoncé la nouvelle dans une courte vidéo publiée sur son Instagram vendredi avec la légende: «Lorsque vous êtes coincé dans une maison avec de multiples blessures, que faites-vous? Ecrire un scénario avec Diablo Cody sur…? » Madonna a suivi cette déclaration avec des émojis indiquant que le projet pourrait être lié à la musique.

La vidéo montre Madonna et Cody travaillant ensemble, Cody tapant sur un ordinateur portable et une table remplie de cahiers datés devant eux. Madonna décrit même à Cody son costume emblématique de soutien-gorge cône Jean Paul Gaultier de la tournée «Blond Ambition» de 1990, amenant les fans à théoriser que les deux écrivent un biopic de la carrière de Madonna.

«Les jarretières étaient sur le bas du costume, non? Demande Cody dans la vidéo. «Ouais», répond Madonna. «Un pantalon droit à fines rayures se trouve sous le corset, il est coupé taille haute sur la jambe, les jarretières descendent ici, le soutien-gorge cône zippé sur le devant, puis le manteau de costume à double boutonnage passe par-dessus.

Ce scénario mystérieux n’est pas la première aventure de Madonna dans le cinéma, ayant joué dans 17 films au cours de sa carrière, y compris le documentaire de la tournée de 1991 «Madonna: Truth or Dare». Elle a également dirigé deux projets récemment, «Filth and Wisdom» en 2008 et «WE» en 2011

Cody a remporté un Oscar du meilleur scénario original pour «Juno» en 2007 et a depuis écrit et produit «Jennifer’s Body» en 2009, «Young Adult» en 2011, «Ricki and the Flash» en 2015 et, plus récemment, «Tully »En 2018.

Regardez la vidéo complète ci-dessous.