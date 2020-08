Maluma réapparaît et clarifie la controverse sur Hawaï avec son ex | Instagram

Le chanteur Maluma a fait une émission en direct sur Instagram ce jeudi dans laquelle il a répondu aux questions de son Ventilateurs, y compris à propos de sa chanson « Hawaii » et de la controverse qui a suscité Neymar Jr. et son ex petite amie, Natalia Barulích.

Maluma Il a parlé de la nouvelle relation de son ex-petite amie, le mannequin Natalia Barulích.

« Que c’est-il passé avec Neymar? Demande lui. Ne vous laissez pas berner par les réseaux, par les médias. Il ne s’est vraiment rien passé. »Commenta Maluma.

Chacun fait ce qu’il veut et si ce sont des copains, ça me semble bien, ça me semble correct », a ajouté le reggaeton, qui disait être une personne paisible.

L’artiste s’est dit reconnaissant que le footballeur et ses coéquipiers aient utilisé son thème pour célébrer sa victoire avec le Paris Saint-Germain.

Maluma Il a partagé qu’il avait décidé de faire « Hawaï » parce qu’il croyait que beaucoup de gens pouvaient se sentir identifiés au sujet et non parce que c’était quelque chose qu’il avait vécu.

Si cela m’était arrivé, je lui aurais dit.

Je n’ai jamais été inspiré par aucune relation qui s’est produite. Cela n’a jamais été inspiré par aucun événement de ma vie. J’ai mis fin à ma dernière relation calme, heureux, tout le monde est allé faire ce qu’il avait à faire », a déclaré le Colombien, qui en a profité pour montrer son enthousiasme pour le succès de son single.

Juan Luis Londoño Arias, le vrai nom de l’artiste, en a profité pour expliquer pourquoi il avait disparu d’Intagram, la raison: son cinquième album studio.

Il a commenté avoir pris du temps pour lui-même avant d’annoncer le lancement de Papi Juancho, qui aura lieu ce jeudi à 00h00.

Maluma il était très détendu pendant l’émission, dans laquelle il a mis certaines de ses nouvelles chansons, tout en buvant de la tequila, en fumant et en dansant.

Cependant, bien que maintenant le chanteur ait déjà clarifié les faits, cela ne l’a pas empêché de jouer dans certains mèmes Dans les réseaux sociaux, la raison pour laquelle ils ont attribué a annulé tous leurs comptes ces derniers jours.

Dans la première de la vidéo, vous pouvez voir comment l’interprète interrompt un mariage et tente de regagner l’amour de sa vie.

Les fans n’ont donc pas pu s’empêcher de relier rapidement l’intrigue du clip vidéo avec la récente nouvelle de l’engagement entre Neymar et Natalia Barulich, ex-petite amie de la chanteuse qui avait apparemment encore des sentiments pour elle lorsqu’elle est tombée dans les bras du footballeur.

Cependant, la décision du « Pretty Boy » de fermer ses comptes sur les réseaux sociaux a coïncidé avec les railleries présumées de l’attaquant brésilien, ce qui a conduit l’artiste à s’éloigner de tout.

Hawaï est sorti le 29 juillet de cette année et compte déjà plus de 39 millions de vues sur YouTube; où sûrement la star colombienne a atteint de nombreux cœurs brisés.

Connaissez-vous la femme pour qui Maluma et Neymar se sont battus?

Le chanteur colombien jusqu’à il y a un an semblait être très sérieux avec la femme qu’il décrivait comme « l’amour de sa vie », l’Américaine d’origine cubaine et croate, Natalia Barulich, avec qui il romprait enfin sa relation en octobre de l’année dernière.

Un désolé Maluma a écrit une chanson dans laquelle il a exprimé ses sentiments, sans imaginer que le nouveau thème serait repris par l’équipe du PSG, avec Neymar à la barre, fêter sa passe pour la finale de la Ligue des champions, ce qui semblait être un geste innocent provoqué en tout genre taquineries qui avaient un fond, ils se disputaient le modèle.

Barulich, est né à Los Angeles en 1992 et est devenu célèbre après avoir été fouetté avec un fouet par Britney Spears dans le clip vidéo ‘Work Bitch’ et plus tard dans le célèbre ‘Happy the four’ de Maluma.

Elle a suivi une formation de danseuse de ballet, et de là, elle a fait le saut dans le monde de la mode et des couvertures de magazines tels que « FHM » ou « Esquire ». Elle a également été l’image de nombreuses marques telles que Guess, Samsung ou Apple et a tenté d’explorer son côté musical avec son amie colombienne Esther Anaya sous le nom d’Atmsphre.

Quant à sa relation avec le Colombien, il a souligné dans une interview précédente qu’il aurait eu de bons et de mauvais jours car c’était une relation très toxique.