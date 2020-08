Marge Simpson a réagi vendredi à la campagne de réélection de Donald Trump après qu’un conseiller du président américain ait comparé la voix de la mère de la famille jaune à celle de Kamala Harris, l’espoir vice-présidentiel élu par le pré-candidat démocrate Joe Biden.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Cet étrange croisement entre fiction et réalité a commencé lorsque Jenna Ellis, qui est conseillère juridique pour la campagne Trump, a posté mercredi un tweet qui semblait se moquer de la voix de Harris.

« Kamala ressemble à Marge Simpson », dit-elle.

Le tweet, qui faisait allusion à la voix rauque et monotone qui est l’une des marques de fabrique de Marge Simpson, a accumulé plus de 25 000 « I like it » et a été rebondi plus de 6 000 fois.

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont mis en doute la tactique d’Ellis pour se moquer de Harris en la comparant, peut-être maladroitement, à l’un des personnages les plus aimés d’une des familles les plus célèbres de l’histoire de la télévision.

La réaction des Simpsons est arrivée ce vendredi avec une courte vidéo dans laquelle seule Marge apparaît.

« Normalement, je ne m’implique pas dans la politique, mais Jenna Ellis, conseillère du président, a dit que Kamala Harris me ressemble », a déclaré Marge avec la voix de Julie Kavner, l’actrice qui depuis trois décennies a doublé ce personnage.

« Lisa dit qu’elle ne le pensait pas comme un compliment. Si c’est le cas, en tant que femme au foyer ordinaire de banlieue, je commence à me sentir un peu irrespectée. J’apprends à mes enfants à ne pas jurer, Jenna. J’allais dire que je suis en colère, mais j’ai peur d’être réduite au silence », a-t-elle conclu.

La « réponse » de Marge Simpson, publiée sur le compte Twitter officiel de la série, a accumulé plus de 65 000 « j’aime » en quelques heures et a été retweeté plus de 28 000 fois.

L’histoire ne s’arrête pas là, puisque Ellis est revenu sur la scène avec un nouveau message sur Twitter commentant le clip des Simpsons.

Les gauchistes d’Hollywood protègent un candidat supposé « modéré » », dit-il.