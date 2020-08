Depuis 2016, Maria Ressa et son équipe de journalistes du site d’information basé aux Philippines Rappler – qu’elle a co-fondé et est rédactrice en chef – sont carrément dans le réticule du président du pays Rodrigo Duterte. Cela fait partie d’une bataille en cours entre le président et les journalistes de Pinoy, Ressa inclus, qui ont couvert sa violente «guerre contre la drogue», une campagne qui a fait des milliers de morts, dont beaucoup sont soupçonnés d’illégalité – et a remis en question la viabilité de la quatrième aux Philippines (en juillet, l’un des plus grands radiodiffuseurs du pays, ABS-CBN, a été fermé, la première fois qu’une telle mesure était prise depuis 1972, lorsque le président de l’époque, Ferdinand Marcos, a instauré la loi martiale).

Ressa, Rappler et l’état de plus en plus ténu de la liberté de la presse et de la démocratie dans la nation d’Asie du Sud-Est sont les sujets du documentaire «A Thousand Cuts», réalisé par Ramona S. Diaz, avec la situation critique de Ressa. Actuellement, elle fait face à deux affaires de cyber-diffamation, l’une pour laquelle elle a été reconnue coupable en juin et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison. En juillet, elle a plaidé «non coupable» d’accusations d’évasion fiscale.

«Au tout début, lorsque toutes les affaires ont été classées, j’ai réalisé que le but final était de me faire taire moi et Rappler», raconte Ressa, 56 ans, à Variety. «C’est une question de liberté de la presse, non? Ce sont beaucoup d’acrobaties juridiques pour militariser la loi afin que nous nous effondrions. Et je refuse de m’effondrer.

Le film, qui a été présenté en première à Sundance et qui ouvrira dans des cinémas virtuels le 7 août, montre à quel point les journalistes de Rappler vont couvrir leurs rythmes respectifs ainsi que des moments déchirants des propres rencontres de Ressa avec les forces de l’ordre, comme son arrestation en 2019 à son arrivée. à l’aéroport de Manille après un vol au départ de San Francisco. Dans une autre scène, elle attache avec désinvolture un gilet pare-balles et s’effondre sur la banquette arrière d’un SUV. Les menaces qui pèsent sur son travail – et sa vie – sont apparemment toujours présentes.

«En quatre ans, j’ai appris que la façon de gérer cela est de continuer à faire notre travail et c’est en partie la raison pour laquelle, chaque fois que j’ai l’impression de ne pas faire mon travail, je travaille plus dur», dit-elle. «Plus le gouvernement me harcèle, moi et Rappler et d’autres journalistes, plus je pense: ‘Nous devons manquer une histoire… Que nous manque-t-il qu’ils ne veulent pas que nous trouvions?’»

«A Thousand Cuts» évoque également les campagnes de désinformation et de désinformation alimentées par les médias sociaux que le président Duterte a déployées, qui ont abouti à des menaces de mort et à des abus en ligne dirigés personnellement contre Ressa; à un moment donné, elle recevait environ 90 messages haineux par heure. Le journaliste chevronné pense que les entreprises technologiques jouent un rôle crucial dans la préservation ou l’érosion de la démocratie en atténuant (ou non en atténuant) la propagation de la désinformation.

«Aux Philippines, 100% des Philippins sur Internet sont sur Facebook. Alors Facebook est notre internet, mais leurs algorithmes sont sélectifs », observe-t-elle. «Ils ne vous donnent pas seulement les faits. Ils ne sont pas passifs [in what] ils choisissent et ce qu’ils choisissent, inévitablement, sont des mensonges empreints de colère et de haine. C’est une manipulation émotionnelle.

Selon Ressa, depuis 2018, le gouvernement philippin a déposé 11 plaintes contre elle et Rappler en 14 mois, ce qui a donné lieu à huit mandats d’arrêt contre elle. L’ancienne chef du bureau de CNN à Manille a été officiellement arrêtée deux fois, et les peines maximales cumulées derrière les cas pourraient la faire encourir jusqu’à 100 ans de prison.

C’est une réalité avec laquelle elle a lutté et fait la paix. Dans son discours d’ouverture à la promotion 2020 de l’Université de Princeton, elle a dit aux jeunes diplômés de faire ce qu’elle avait fait pour faire face: embrasser sa peur.

«Quelle que soit la chose dont vous avez le plus peur, vous la touchez. Vous le tenez. Et puis, vous l’embrassez pour lui enlever son aiguillon », dit-elle. «Pour moi, cela a fonctionné toute ma vie parce que nous sommes nos pires ennemis, et les tactiques d’intimidation nécessitent d’utiliser vos propres peurs contre vous. Alors, je refuse que cela se produise.

Regardez l’interview complète de Maria Ressa ci-dessus. Après sa sortie théâtrale, «A Thousand Cuts» sera diffusé sur «Frontline» de PBS en janvier 2021.