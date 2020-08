María Teresa Campos l’a cassée mardi exil particulier de Mediaset Espagne s’adresser à ‘Sálvame’ un autre exil d’État: celui du roi émérite Juan Carlos I. Le présentateur est revenu sur l’ensemble du programme avec lequel a eu plus d’une confrontation depuis, en 2019, le contrat qui la détenait dans le groupe de communication a pris fin. Ce départ s’est produit par la porte arrière car la chaîne ne lui avait pas fait confiance pour conduire un espace depuis l’annulation de «Quel bonheur! en 2017.

Il faut se rappeler que ce n’était pas la première fois que María Teresa Campos retournait à «Sálvame», puisqu’au début de l’année elle se permettait d’être interviewée dans «Sábado deluxe» à propos de sa rupture avec Bigote Arrocet. Cependant, C’était la première fois que la mythique communicatrice revenait dans l’espace dans lequel elle travaillait pendant des années en tant que défenseure de l’audition.. Lors de son discours de mardi, il a partagé son point de vue sur le départ d’Espagne de Juan Carlos I et a avoué que la nouvelle l’avait fait se sentir mal.

María Teresa Campos revient sur ‘Save me daily’

« Je me sentais mal parce que ma génération a toujours eu monarchie liée à la démocratie« , il a reconnu, bien qu’il était contraire à l’immunité devant la loi de qui était roi et a assuré que » personne ne devrait être ainsi « . »Je pense que c’est très bien qu’il soit parti, c’est ce que j’avais à faire»a ajouté le présentateur, ferme contre les affaires de corruption dont Juan Carlos Ier est accusé:« Ce qu’il n’avait pas à faire, c’est ce qu’il a fait ».

« Il y a ceux qui disent que facturer des commissions, ce n’est pas voler, mais c’est quelque chose qui ne convient pas à quelqu’un de sa catégorie », a-t-il ajouté. Dans le débat, il n’a pas hésité à affronter Antonio Montero, ferme défenseur du roi émérite: « Je comprends que vous voulez sauver la monarchie, mais pas au prix de détruire la démocratie« Il a également donné son visage pour Sofia, qu’il a décrite comme » le personnage le plus digne « et a regretté ce qu’il est pour elle »être humilié comme ça«

Sa fléchette à Pablo Iglesias

Avant de dire au revoir, María Teresa Campos n’a pas voulu arrêter d’envoyer un message au vice-président Pablo Iglesias. « Il a profité de ce moment pour dire que nous sommes attachés à la république. Pablo, vraiment, je pense que tu es allé au pot« Il a commenté en regardant la caméra. Carlota Corredera, responsable du programme Telecinco cet après-midi, a voulu confirmer que le communicateur faisait référence au dirigeant d’Unidas Podemos, devant lequel elle n’a pas hésité à faire un signe de tête pour réaffirmer ses propos.

La réapparition discrète de la matriarche des Champs a attiré tous les regards des réseaux, qui ont dès le début commenté son retour à «Sauvez-moi». Pour le moment, il ne semble pas que le visage emblématique ait bien deviné avec Mediaset España et réduit son activité professionnelle à de petites interventions télévisées et « Tangled », sa chaîne YouTube, où des visages comme Jorge Javier Vázquez ou David Broncano visitent leur domicile et se soumettent à leurs interviews.