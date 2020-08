En novembre 2016, Andrea a vu que Kozelek jouait un spectacle près de chez elle. Il l’avait contactée un an auparavant et leur correspondance avait été cordiale. «Cherchant une sorte de clôture», dit-elle, elle lui a demandé s’ils pouvaient passer du temps après le spectacle. Après le concert, «Il a recommencé à être assez avant-gardiste sexuellement. Et j’étais comme, je ne suis pas vraiment intéressé. Je voulais juste voir comment tu allais », dit-elle. «En me posant des questions sur comment j’allais, il m’a dit, pouvons-nous avoir des relations sexuelles? Et j’ai dit non. Et il était comme, pouvez-vous me donner un petit boulot? Et j’ai dit non. Et il était comme, eh bien, je peux me branler devant toi? Et j’ai dit non. Pitchfork a examiné les messages Facebook d’Andrea à Sarah dans lesquels elle décrit en détail l’échange présumé.

Bien que la participation d’Andrea avec Kozelek ait été plus longue et plus compliquée que celle de Golden, ils partagent le sentiment qu’ils ont été violés et que Kozelek a mis à profit sa stature de musicien dans ses interactions avec eux.

«Comme j’avais si peu d’expérience dans les relations avant lui, j’ai supposé que certains de ses comportements, tels que ses problèmes de jalousie dont je me rends compte maintenant étaient toxiques, étaient normaux, d’autant plus qu’il était tellement plus âgé», dit-elle. «Le revoir en 2016 a été un moment vraiment révélateur, car je réalisais que la seule chose qu’il voyait en moi était le sexe. J’ai passé des années à essayer de désapprendre ces choses. Et même si je sens que je suis dans une très bonne position maintenant pour comprendre comment une relation normale devrait fonctionner, cela a été un long chemin depuis la fin de notre relation jusqu’à maintenant. «

Sarah Golden a évité la musique de Kozelek après son expérience avec lui au Portugal en 2017, et dit qu’elle n’a pas pris conscience de «Savon pour les mains joyeuses» jusqu’à ce que Pitchfork le lui fasse remarquer lors du reportage de cette pièce. Elle a commencé à contacter les journalistes avec son histoire sur l’incident de 2017 plusieurs mois avant la sortie de This Is My Dinner. Elle a des photos de cette nuit-là, revues par Pitchfork, qui correspondent aux détails des paroles: un balcon de chambre d’hôtel, de fortes pluies après le spectacle et une paire de chaussettes mouillées mises à sécher. Dans la chanson, la femme que Kozelek rencontre l’interroge à plusieurs reprises sur ses passions en dehors de la musique, et il répond par un discours sur son engagement envers son art: «Si j’avais d’autres passions, comme l’élevage laitier, ou la libération des animaux du zoo / Je ne serais pas ici en ce moment à Espinho, au Portugal, à te parler.

Le mot «passions» est resté fidèle à Golden, alors elle a revisité son récit écrit de la nuit. «Il voulait tout savoir sur ma vie et mes passions», lit-on en partie. « J’ai continué à me poser la même question. » «J’ai l’impression qu’il a totalement retourné le script sur tout cela pour donner l’impression que cette femme est juste une sorte de groupie qui le harcelait, parce qu’elle veut entrer dans le cerveau de ce génie», dit Golden.

La nuit après sa rencontre avec Kozelek, elle s’est réveillée avec un message de lui dans sa boîte de réception. Pitchfork a examiné l’e-mail, daté du 25 novembre 2017, qui dit en partie: «Vous êtes une personne gentille, belle et douce et j’ai apprécié votre compagnie. passez un merveilleux séjour au Portugal. Golden a répondu deux jours plus tard avec un message cordial invitant Kozelek à envoyer une correspondance par courrier à sa boîte postale et n’a pas mentionné la rencontre présumée. «J’étais encore très sous le choc à ce stade», dit-elle. «Cela vous dérange vraiment, et vous pouvez avoir des pensées immédiatement après qui ne sont pas nécessairement rationnelles. Mais cela ne change rien à ce qui s’est passé. »

En février 2018, trois mois après l’incident présumé, elle lui a envoyé un autre e-mail. Il disait en partie: «Hé, Mark. Je ne peux plus avaler ça. Savez-vous que vous étiez vraiment inapproprié? Comme dans, tu m’as cassé… Tu as posé ma main sur ta bite. J’ai gelé. J’étais tellement coincé là-bas. Elle n’a jamais eu de nouvelles de lui après ça, dit-elle.

Plus tard dans l’année, Sun Kil Moon a sorti This Is My Dinner, l’album qui contient «Soap for Joyful Hands». Pour Golden, lire les paroles était comme «déchirer une croûte».

«J’avais l’impression de l’avoir entendu le relayer à quelqu’un d’autre, et c’était entièrement faux.»