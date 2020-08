Martin Birch, le producteur de musique britannique dont le générique comprend des albums d’Iron Maiden, Deep Purple, Whitesnake et Black Sabbath, est décédé. Il avait 71 ans.

La nouvelle de sa mort a été révélée par le leader de Whitesnake David Coverdale sur Twitter le 9 août. La cause du décès est encore inconnue.

C’est avec le cœur très lourd que je viens de vérifier que mon très cher ami et producteur Martin Birch est décédé… Martin a été une grande partie de ma vie… m’aidant de la première fois que nous nous sommes rencontrés jusqu’à Slide It In… Mt pensées et prières à sa famille, ses amis et ses fans…… pic.twitter.com/J4UyDiG9zR – David Coverdale (@davidcoverdale) 9 août 2020

Né à Surrey, Birch a commencé sa carrière à la fin des années 1960 en tant qu’ingénieur, travaillant sur des enregistrements pour Jeff Beck, Fleetwood Mac («Kiln House» «Bare Trees»), Deep Purple («In Rock» «Machine Head») et Rainbow («Rising» «Long Live Rock ‘n Roll»). Artisan des premières technologies d’enregistrement, il a habilement capturé l’énergie des groupes live et de l’amplification forte, aidant à créer des enregistrements clairs et ciblés qui ont apporté une nouvelle puissance au rock lourd des années 1970 alors que les bords psych-rock des années 1960 disparaissaient.

Connu pour son approche milieu de gamme favorisant les guitares, Birch, dont le surnom était Headmaster, deviendrait peut-être mieux connu pour son passage de 11 ans chez Iron Maiden, en tant que producteur et ingénieur de disques canoniques comme « Killers », « Number of La Bête »,« Piece Of Mind »et« Quelque part dans le temps ». Il a suivi le succès de ces sorties avec un travail sur l’album de 1982 de Whitesnake «Saints & Sinners», qui comprenait la version originale du futur single «Here I Go Again». La chanson sera réenregistrée en 1987 et atteint la première place du palmarès Billboard Hot 100.

Les collaborations à long terme de Birch se sont étendues au-delà de Maiden et Whitesnake pour travailler avec d’autres groupes de métal comme Rainbow et Deep Purple, ce dernier qui a conduit Birch à diriger deux albums de Black Sabbath, «Heaven and Hell» et «Mob Rules».

Bien qu’il ait pris sa retraite en 1992, Birch a joué un rôle clé dans le lancement d’une deuxième vague de British Metal dans les années 1970 et dans les années 80 lorsque le genre dominait à l’échelle mondiale.