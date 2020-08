Le prochain jeu de super-héros, Marvel’s Avengers, ne sera pas lié au prochain jeu de Sony, Spider-Man: Miles Morales.

Cet été a vu beaucoup de nouvelles liées à Spider-Man. Sony a officiellement révélé que le prochain jeu Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, sortirait sur PlayStation 5 cette saison Holliday alors même que le prochain film de Tom Holland, Spider-Man, était confronté à un autre retard. Plus tôt ce mois-ci, il a également été révélé que Spider-Man serait un personnage DLC post-lancement pour les versions PlayStation du prochain jeu, Marvel’s Avengers.

Cela a conduit certains à se demander si le prochain jeu vidéo serait lié à la série Spider-Man d’Insomniac Games. Le jeu incluait notamment la couche de Doctor Strange dans le jeu ainsi que Avengers Tower à New York. Malheureusement, il a été confirmé que le prochain jeu n’aura aucun lien vers ces jeux.

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly Head of Creative pour Marvel Games, Bill Rosemann a déclaré que Marvel’s Avengers ne se déroulerait pas dans le même univers que Spider-Man: Miles Morales. Il a cependant dit que le personnage de Spider-Man dans le jeu Square Enix aurait certains parallèles avec Miles Morales:

«Cela fait partie de son objectif de donner aux créateurs de jeux autant de liberté que possible pour créer les histoires qu’ils veulent raconter. Ainsi, bien que les Avengers de cette année ne soient pas liés à Spider-Man, il a son propre web-slinger. Spider-Man a été confirmé pour arriver dans Marvel’s Avengers en tant qu’histoire DLC peu de temps après son lancement. Mais lorsque le jeu sortira, il viendra également avec un personnage principal qui maintient certains parallèles avec Miles. »

Que pensez-vous tous des paroles de Rosemann? Êtes-vous triste d’apprendre que Marvel’s Avengers ne se déroulera pas dans le même univers que Spider-Man: Miles Morales? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Marvel’s Avengers:

Marvel’s Avengers commence à A-Day, où Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor dévoilent un quartier général des Avengers de haute technologie à San Francisco – y compris la révélation de leur propre hélicoptère alimenté par une source d’énergie expérimentale. La célébration tourne à la mort lorsqu’un accident catastrophique entraîne une dévastation massive. Blâmés pour la tragédie, les Avengers se dissolvent. Cinq ans plus tard, avec tous les super-héros interdits et le monde en péril, le seul espoir est de rassembler les héros les plus puissants de la Terre.

Avec des mises à jour régulières du contenu, Marvel’s Avengers emmènera les joueurs dans un voyage épique sur plusieurs années. Ce jeu est la prochaine étape pour les Avengers.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. La date de sortie des versions PS5 et Xbox Series X sera annoncée à une date ultérieure. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles de Marvel’s Avengers et Spider-Man: Miles Morales et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

Source: Entertainment Weekly