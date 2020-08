Donc, en juillet, la CW a mis sur pied ce grand effort pour amener les gens à porter des masques afin qu’ils… vous savez… ne meurent pas, et encore plus important? Ne tuez pas d’autres personnes qui ne veulent pas mourir. Le Flash, Supergirl, Black Lightning, Stargirl et Arrow sont tous apparus dans des masques pour faire le point. Un mois plus tard? On dirait que certains d’entre vous n’ont toujours pas compris, alors cette fois, nous allons jouer dans votre ego avec une nouvelle campagne de The CW: « Les vrais héros portent des masques » (parce que « les vrais héros ne sont pas égoïstes A * * trous qui ne se soucient que de leurs besoins »était un peu trop verbeux). Cette fois, c’est The Flash (Grant Gustin), Super Girl (Melissa Benoist), Éclair noir (Cress Williams), et Brec BessingerStargirl de (Stephen amell‘s Arrow est terminé dans l’univers de poche post-« Crisis », tu te souviens?) Tyler Hoechlin‘s Superman (Superman & Lois) ainsi que les membres de DC’s Legends of Tomorrow Sara Lance alias White Canary (Caity Lotz) et Beebo. Et Beebo a fini de demander gentiment …

Photo Stargirl de DC: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésPhoto de Black Lightning: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésPhoto de Superman & Lois: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésPhoto de Supergirl: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésLa photo Flash: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésDC’s Legends of Tomorrow Photo: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservésDC’s Legends of Tomorrow Photo: The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés

Parce que vous avez eu la gentillesse de traîner (et puisque nous avons déjà nommé Stargirl plus tôt), voici un aperçu de la promo et de l’aperçu de l’avant-dernier épisode de la saison de cette semaine, « Stars & S.T.R.I.P.E Part One »:

Stargirl saison 1, épisode 12 « Stars & S.T.R.I.P.E Part One »: ET SI ÇA COMMENCE – Avec l’ISA sur leur piste, Courtney (Brec Bassinger), Pat (Luke Wilson) et l’équipe se regroupent pour déterminer leurs prochaines étapes. Pendant ce temps, Rick (Cameron Gellman) fait une percée et l’équipe se prépare pour une confrontation avec l’ISA. Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Trae Romano, Meg DeLacy, Neil Jackson et Christopher James Baker sont également à l’affiche. Toa Fraser a réalisé l’épisode écrit par Melissa Carter.

Courtney alias Stargirl (Brec Bassinger) et Pat Dugan alias S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson) devront former leur propre JSA pour ce qui les attend, et une nouvelle génération de héros répondra à l’appel: Anjelika Washington‘s Beth Chapel aka Doctor Mid-Nite, Yvette Monrealde Yolanda Montez alias Wildcat, et Cameron Gellmanest Rick Tyler alias Hourman. Les rangs de la Injustice Society incluent Henry King alias Brainwave (Christopher James Baker), Jordan Mahkent alias Icicle (Neil Jackson), Paula Brooks alias Tigress (Joy Osmanski); Lawrence « Crusher » Crock alias Sportsmaster (Neil Hopkins); et le Dr Ito alias Dragon King (Nelson Lee).

DC’s Stargirl – « Stars & S.T.R.I.P.E Part One » – Numéro d’image: STG112a_0r.jpg – Sur la photo (L-R): – Photo: Jace Downs / The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

La série live-action est également en vedette Amy Smart (Barbara Whitmore), Joël McHale (Sylvester Pemberton alias Starman), Lou Ferrigno Jr. (Rex Tyler alias Hourman), Brian Stapf (Ted Grant alias Wildcat). Rejoignez-les cette saison: Henry Thomas (Dr Charles McNider alias Dr Mid-Nite), Meg DeLacy (Cindy alias la fille de Dragon King), et Trae Romano (Le demi-frère de Courtney). Jake Austin Walker (Rectifier), Hina Khan (Hit The Floor), et nouveau venu Chasseur Sansone sont également à bord. Johns exécutif produit avec Melissa Carter (Queen Sugar), qui sert de co-showrunner, ainsi que Greg Berlanti et Sarah Schechter. Basé sur les personnages de DC créés par Johns, Stargirl est produit par Berlanti Productions et Mad Ghost Productions en association avec Warner Bros. Television.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Ray Flook

En tant que rédacteur en chef de la télévision depuis 2018, Ray a commencé cinq ans plus tôt en tant qu’écrivain / photographe avant d’être recruté en tant que membre du personnel en 2017.

enveloppe instagram twitter