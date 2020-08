«El Gran Fellove» de Matt Dillon, «Crock of Gold» de Julien Temple et «Supernova» de Harry Macqueen ont été ajoutés à la sélection officielle de Saint-Sébastien, ainsi que deux autres principaux acteurs de la compétition, de la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid et de l’Argentin Eduardo Crespo.

Les cinq nouvelles fonctionnalités s’inclineront toutes à Saint-Sébastien en première mondiale, a annoncé le festival jeudi. «Passion simple» d’Arbid a été confirmé en juin comme titre de la sélection officielle de Cannes.

Deuxième sortie de l’acteur américain Dillon en tant que réalisateur après «City of Ghosts», «El Gran Fellove» est un projet de la passion de Dillon, annoncé en 2015. Le documentaire est centré sur le musicien cubain Francisco Fellove, un chef de file du boléro jazz / cubain Mouvement ‘Filin’ qui s’est étendu de Cuba au Mexique dans les années 1950. Il jouera à Saint-Sébastien en projection spéciale.

Produit par Johnny Depp et projeté en compétition principale, «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowen» de Temple présente un autre musicien, le chanteur du groupe de punk rock celtique The Pogues.

«Supernova» met en vedette Colin Firth et Stanley Tucci en tant que partenaires de 20 ans confrontés à un diagnostic de démence précoce pour le personnage de Tucci. Deuxième long métrage de Macqueen après le très bien accueilli «Hinterland», le drame romantique a accumulé des préventes haussières du Bureau Sales auprès de grands distributeurs internationaux, dont Studiocanal pour la France, CDC pour l’Amérique latine et Madman pour l’Australie.

Adaptant le roman du même titre de la Française Annie Ernaux, l’acteur principal de la compétition «Passion Simple» tourne autour d’une femme qui tombe éperdument amoureuse d’un diplomate russe. Arbid a attiré l’attention avec ses deux premiers longs métrages, «In the Battlefields» de 2004 et «A Lost Man» de 2007, tous deux sélectionnés pour la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

Également en compétition, le troisième long métrage de Crespo, «We Will Never Die», est un conte de passage à l’âge adulte, mettant en scène un enfant qui accompagne sa mère dans leur village, où son frère aîné vient de mourir.

