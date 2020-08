Réalisateur Matt Reeves s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour montrer le logo officiel de son prochain Robert Pattinson– mettant en vedette Le Batman, ainsi qu’une autre œuvre d’art de Jim Lee.

L’œuvre de Lee a été préparée pour DC FanDome, et Reeves taquine que nous aurons plus de goodies The Batman lors de l’événement mondial de FanDome dans le Hall of Heroes ce samedi.

Jeffrey Wright joue le rôle de commissaire Gordon avec Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman. Paul Dano est prêt à jouer le Riddler, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Colin Farrell comme le pingouin, et John Turturro comme Carmine Falcone.

Jayme Lawson et Peter Sarsgaard sera également en vedette.

The Batman de Warner Bros / DC est actuellement prêt à sortir le 1er octobre 2021.