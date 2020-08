Matt Reeves parle de la série télévisée Batman & Gotham PD pendant DC FanDome

Matt Reeves s’est arrêté par DC FanDome et a laissé tomber beaucoup d’informations sur Le Batman ce qui ravira à coup sûr les fans du personnage. Le réalisateur a également fait allusion à l’intrigue entourant la propre série Gotham City de HBO Max, qui aura lieu pendant la première année de travail de Batman et sera racontée du point de vue d’un flic sale et se concentrera sur la «bataille pour son âme» comme l’histoire plonge dans «le service de police corrompu et le fonctionnement interne corrompu de la ville».

Reeves a évolué à un rythme rapide – il est clairement passionné par ce projet – voici donc quelques-uns de ses principaux points de discussion concernant Le Batman:

Reeves: «Paul Dano joue une version du Riddler que personne n’a jamais vue auparavant. Je pense que ça va épater les gens. »Pattinson a contacté Christian Bale pour obtenir des conseils et Le Chevalier Noir La star lui a dit de s’assurer que le costume lui permettait de rester à l’aise.Reeves ne voulait pas que les gens reconnaissent Gotham City, alors il a tourné le film à Liverpool et l’a amélioré avec CGI pour lui donner un aspect différent. Reeves: « Selina n’est pas encore Catwoman, cela fait partie du voyage. Oz n’est pas la cheville ouvrière qu’il deviendra. Riddler émerge pour la première fois. Andy [Serkis] joue une version d’Alfred que nous n’avons jamais vue auparavant. Et [Jeffrey] Wright joue une version de Gordon que nous n’avons jamais vue. »Reeves:« Le truc avec Robert Pattinson est qu’il est un acteur incroyable. Il est aussi ce grand fan de Batman tout comme moi. C’est formidable de partager cette excitation avec lui. Il ressemble à Batman mais a l’âme de quelqu’un qui pourrait jouer à Batman. »Reeves a expliqué que ce Batman n’est pas encore la lueur d’espoir pour la ville. «Il est encore tôt dans la trajectoire et ils ont peur de lui. Le public a peur. C’est l’une des choses auxquelles il sera confronté dans l’histoire. »La plus grande différence avec les autres Batman est que le croisé à capuchon de Pattinson fait des erreurs et continue de grandir. «Pour moi, ce qui était passionnant, ce n’était pas de faire ça (l’origine) mais plutôt de le rencontrer dans l’évolution criminologique de Batman. Le voir faire des erreurs, qu’il est imparfait. Pour faire ressentir au public ce qu’il ressent. »Reeves:« Je dirais que nous avons passé facilement un an à faire le Batsuit, puis à entrer dans la Batmobile et que, bien sûr, cette partie est un rêve. » Reeves voulait faire une histoire qui donnait l’impression que cela se produirait dans la vraie vie et a fait des comparaisons avec quartier chinois et Conducteur de taxi.Reeves: «Personnellement, j’aime Affleck en tant que Batman. Je pensais qu’il était incroyable. Je suis vraiment ravi de la nouvelle coupe de Zack Ligue de justice. J’ai hâte de voir ça. « La production n’a tourné que 25 à 30% du film jusqu’à présent. Reeves a dit que la série Gotham City PD de HBO Max ramènera l’histoire à la première année et se déroule avant le film: » L’idée est que nous retournons à la première année. La première année est le début, c’est la première apparition de ce justicier masqué qui perturbe la ville. » La série est destinée à plonger plus profondément dans le service de police corrompu: «Vous commencez à voir l’histoire à travers le point de vue de ces flics corrompus et d’un en particulier. L’histoire est en fait une bataille pour son âme. C’est un flic depuis des générations et l’histoire de la corruption à Gotham est énorme et remonte à de nombreuses années. »

Aux côtés de Batman / Bruce Wayne de Robert Pattinson est Zoë Kravitz (Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, Mad Max: Fury Road) comme Selina Kyle; Paul Dano (Amour et miséricorde, 12 ans d’esclavage) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (le Jeux de la faim films) comme James Gordon du GCPD; John Turturro (le Transformateurs films) comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (Les sept magnifiques, Messe noire) comme Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson (Adieu Amor) comme candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (the Planète des singes des films, Panthère noire) comme Alfred; et Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver, Dumbo) comme Oswald Cobblepot. Twins Max et Charlie Carver ont également rejoint le film dans des «rôles importants».

Pendant DC FanDome, Reeves a confirmé que le film se concentrerait sur la deuxième année de Bruce Wayne en tant que Batman et, selon Walter Hamada, que le film se déroulait dans un univers différent séparé du Ligue de justice Caractères DCEU. Reeves a également révélé que le film est une histoire policière qui suit une série de meurtres qui ouvrent l’histoire de la corruption à Gotham et comment la famille de Bruce est liée.

Reeves et Dylan Clark (le Planète des singes films) produisent le film, avec Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada et Chantal Nong Vo en tant que producteurs exécutifs.

Le Batman ouvre en salles le 1er octobre 2021.