La bande-annonce de ‘The Batman’ a enfin atterri, et nous avons hâte de voir cette nouvelle version du Caped Crusader.

Le réalisateur de Batman, Matt Reeves, a révélé la superbe première bande-annonce du film de Robert Pattinson à DC FanDome, époustouflant instantanément les fans du monde entier.

Après des mois de spéculation et d’attente, nous savons enfin à quoi ressemble la vision sombre de Matt Reeves pour Gotham City et le Caped Crusader – et nous sommes stupéfaits. La bande-annonce montre instantanément que Bruce Wayne de Robert Pattinson en est à sa deuxième année en tant que Batman alors qu’il travaille avec le service de police de Gotham City pour traquer un tueur impitoyable. C’est l’élément mystérieux de l’histoire qui donne vraiment aux images une atmosphère complètement différente des films Batman que nous avons tous vus auparavant. Et avec ce nouveau Gotham sombre vient un Bruce Wayne tout aussi maussade.

Bien qu’il y ait des images impressionnantes de la Catwoman de Zoe Kravitz (sa cagoule fait les oreilles de Selina Kyle!), L’accent est mis sur le chevalier noir lui-même. De son style de combat brutal et brutal à sa rumeur dans la Bat-Cave – les écrivains se sont définitivement efforcés de proposer une nouvelle version du héros. Nous avons également finalement découvert à quoi ressemble le moteur de la Batmobile après que Jeffrey Wright l’ait déjà taquiné, et oh garçon, c’est glorieux. Bien que nous ne voyions pas grand-chose de Riddler de Paul Dano, la narration intimidante de toutes les images est indéniablement intense – donnant immédiatement le ton au film de Robert Pattinson. Jetez un œil à la première bande-annonce de Matt Reeves ‘The Batman ci-dessous.

Que pensez-vous de la première bande-annonce de The Batman de Robert Pattinson? Aimez-vous sa direction? Que pensez-vous du Caped Crusader en action? Que pensez-vous de la direction effrayante du méchant principal? Sound-off dans la section commentaires!

Les détails de l’intrigue pour Le Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie mettant en vedette Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Croisé Caped, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir en salles le 1er octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant Matt Reeves, Robert Pattinson et l’univers Batman, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.