Les Blerds veulent juste s’amuser et DC FanDome a deux événements préparés pour cela – avec un panel célébrant les femmes de couleur dans l’univers DC, ainsi qu’une after-party virtuelle animée par le cerveau du «Club Quarantine» DJ D-Nice.

«J’ai toujours été un Blerd – j’étais dans la bande dessinée en grandissant et j’adorais les jeux vidéo», a déclaré D-Nice à Variety avant les événements de samedi.

Mais même si son super-héros préféré est Batman, ne vous attendez pas à ce qu’il DJ dans une combinaison complète; il choisit de porter un t-shirt DC à la place. «Il fait trop chaud, donc pas de cosplay pour moi, mais bien sûr je vais représenter», dit-il en riant. «Je dois faire partie de l’esprit de ce que nous célébrons.»

La présentation virtuelle de l’after party du Hall of Heroes «Blerd and Boujee» d’AT & T Dream in Black n’est que l’un des pivots que les organisateurs de la convention ont réalisés en créant l’événement de fans célébrant les propriétés de DC à travers le cinéma et la télévision.

Au San Diego Comic-Con de l’année dernière, WBTV a organisé la première fête annuelle «Blerd et Boujee» avec le DJ «Club Quarantine» en tête d’affiche. La fête était la toute première fête organisée par un grand studio / réseau célébrant la culture blerd et était l’idée originale de Leshelle Sargent et Wendy Berry de WBTV.

Jetée sur un yacht amarré dans le port de San Diego, la fête emballée comprenait un mélange de talents de DC et de Marvel – avec «Luke Cage» (Mike Colter) dansant avec M. «Black Lightning» (Cress Williams), tandis qu’Estelle montait sur scène pour réaliser un set impromptu. Et bien que la fête de cette année soit virtuelle, D-Nice espère recréer autant que possible ces vibrations spontanées.

«Il est difficile d’essayer de reproduire un tel sentiment parce que le sentiment de l’an dernier était extrêmement spécial», explique-t-il. «Je vais demander à certains de mes amis de sauter dessus [Instagram live] avec moi. Ce sera une approche différente. L’année dernière, nous étions limités à un yacht. Mais cette année, la capacité est illimitée et davantage de personnes devraient pouvoir vivre l’expérience que nous avons eue et pouvoir danser avec leur famille. Je suis ravi que les gens puissent partager leur amour des bandes dessinées avec leur famille. »

« L’une des choses qui m’enthousiasme le plus est d’intégrer certaines des chansons thématiques originales – le rythme de ‘Wonder Woman’ à lui seul est super feu, » ajoute-t-il. «Je veux juste y ajouter un peu de piquant, le rendre amusant et funky. C’est l’un de mes thèmes préférés, rien que cette ligne de base, me rappelle en quelque sorte «I’m Bad» de LL Cool J. Maintenant, je pourrais mélanger ces deux-là.

Et avant que le célèbre DJ ne passe en mode fête, D-Nice co-modérera le panneau «Bawse Females of Color in the DC Universe», qui comprend des super-héros de DC comme «Shazam!» l’acteur Meagan Good.

En taquinant ce qui allait se passer sur le panneau, Good dit: «C’était cool d’aimer voir comme toutes ces femmes de couleur, de différents horizons, se réunir et être célébrées et avoir une conversation sur ce que ce voyage a été. voir plus de femmes de couleur, en général, représentées sur toutes les plateformes [within the] Univers DC. J’adore le fait que nous fêtons cela et que nous en parlons et que les petites filles puissent se voir sous toutes les formes, tailles et nuances.

Good sait le pouvoir que les images ont personnellement, affirmant que décrocher le rôle de Darla dans «Shazam» a marqué un moment de bouclage.

«J’ai grandi dans un quartier à prédominance blanche et j’ai été confronté à beaucoup de racisme», se souvient Good. «Et donc, pour moi, regarder la télévision, des dessins animés et tout ça [was] la seule façon de me voir vraiment, en dehors de ma propre maison, représentée. Et en grandissant, les seuls super-héros noirs que nous avions étaient Catwoman et Storm.

«Je me suis vu en eux et je voulais être comme eux», poursuit-elle. «Cela m’a montré qu’il y a quelqu’un qui est comme moi et que je peux y parvenir aussi. Donc, en grandissant, c’était toujours un de mes objectifs en tant qu’actrice; J’étais comme: «Je veux être un super-héros». … Puis pour obtenir [the role of] Darla, ça a été un rêve réalisé.

Good dit qu’avant d’être invitée à rejoindre le panel, elle ne réalisait pas combien de femmes de couleur sont maintenant présentes dans l’univers DC. Et quand elle a rencontré la nouvelle Batwoman de DC, Javicia Leslie, Good a déclaré: «J’avais presque l’impression que j’allais éclater en pleurant, j’étais tellement excitée pour elle.

«Pour voir cette belle femme à la peau brune [and] juste l’entendre parler – elle est si féroce et confiante, elle est réfléchie et intentionnelle quant au personnage qu’elle joue et à l’opportunité qu’elle a en tant que femme et femme de couleur », dit Good, louant Leslie, qui fait sa première apparition publique en tant que personnage lors de la convention des fans après avoir repris le flambeau de Ruby Rose.

Rejoindre Good et Leslie sur le panneau sont la star de «The Flash» Candice Patton, les acteurs de «Titans» Damaris Lewis et Anna Diop; Nafessa Williams et Chantal Thuy de «Black Lightning»; et Tala Ashe de «DC’s Legends of Tomorrow».

DC FanDome: Le Hall of Heroes débutera le 22 août à 10 h HP / 13 h HE, avec les «Bawse Females of Color in the DC Universe» à 12 h 40 PT / 15 h 40 HE et le AT&T Dream in Black «Blerd & Boujee ”After Party à 18h30 PT / 21h30 HE sur l’Instagram de D-Nice (@dnice).

Illustré par Marcus Williams