Megan The Stallion a confirmé qu’elle avait été abattue par Tory Lanez.

Lors d’une session Instagram Live ce soir (20 août), Megan a raconté tous les détails de l’incident de fusillade qui a eu lieu le 12 juillet avant l’arrestation de Tory pour avoir porté une arme dissimulée dans un véhicule.

« Puisque vous êtes si inquiet pour ça », a déclaré Meg. « Oui, ce n – un conservateur m’a tiré dessus. Vous m’avez tiré dessus. Et vous avez amené votre publiciste et vos employés à mentir et à merde sur ces blogs. Arrêtez de mentir. Pourquoi mentir? Je ne comprends pas. J’ai essayé de garder le situation sur Internet, mais vous le faites glisser. Vous avez vraiment f — en ‘trainer. Muthaf — comme parler de je l’ai frappé ce n — a. Je ne vous ai jamais frappé. Muthaf — comme c’était comme, ‘Oh, elle est folle parce qu’il essayait de baiser avec Kylie.’ Non, je ne l’étais pas. Tu m’as tiré dessus. «

Megan poursuit en révélant qu’il y avait en fait quatre personnes dans le véhicule, y compris elle-même. « Tout le monde dans la voiture … il n’y en a que quatre – comme dans la voiture, » continua-t-elle.

«Moi, toi, ma fille à la maison et ta sécurité. Tout le monde dans la voiture se disputant. Je suis sur le siège avant, ce n — a sur la banquette arrière. Je sors de la voiture, j’ai fini de me disputer. Je ne veux plus me disputer. Je sors. Je m’éloigne. Ce n — a, de la banquette arrière de la voiture, commencez à me tirer dessus. Vous m’avez tiré dessus. Je ne suis pas coupé par aucun verre. «

La rappeuse de Houston a ensuite expliqué pourquoi elle avait décidé de ne pas dire à la police qu’il y avait une arme à feu dans la voiture ou que Tory lui avait tiré dessus. « Parce que les gens du quartier … il y a un témoin », a-t-elle révélé. « Quand la police est venue parce que les voisins ont appelé la police. Cela ne s’est pas produit chez Kylie. Cela s’est passé presque à l’arrière de la maison où je résidais. J’étais juste en train d’essayer de rentrer à la maison. Nous étions à cinq minutes de chez moi. la police vient. J’ai peur. Tout ça, ça se passe avec la police. La police tire sur muhf – comme pour n’importe quoi. La police tuait littéralement des Noirs sans faute – pour une raison.

«Dès que la police nous dit de sortir le muthaf – en voiture, la police est vraiment agressive. Vous pensez que je suis sur le point de dire à la police que nous, n — comme, nous les Noirs, avons une arme dans la voiture? Vous voulez que je dise aux lois que nous avons une arme dans la voiture, pour qu’ils puissent nous tirer dessus? N — a, j’ai peur. hélicoptère au-dessus de nous et des mo ‘sh … Pourquoi diable dirais-je aux lois que quelqu’un a une arme à feu dans cette voiture et que ce mec m’a tiré dessus? Alors je peux me faire tirer dessus, vous pouvez être abattu, elle peut se faire tirer dessus? «

Megan a ajouté qu’elle avait été abattue sans raison et qu’elle était réticente à le dire à la police parce qu’elle ne voulait pas qu’ils aient plus de problèmes qu’ils n’allaient déjà en avoir parce qu’ils avaient une arme à feu dans la voiture.

Juste avant que Megan ne saute sur IG Live, elle a tweeté: « Mentez une fois de plus et je vais arrêter de vous épargner. »

Plus tôt dans la journée, XXL a confirmé que le bureau du procureur du district de Los Angeles avait demandé au département de police de Los Angeles d’enquêter plus avant sur l’incident de la fusillade avant de prendre la décision d’inculper Tory Lanez d’agression criminelle avec une arme à feu semi-automatique – utilisation personnelle d’une arme à feu.

Hier (19 août), Megan Thee Stallion a partagé les premières images de ses blessures par balle via les réseaux sociaux.

XXL a contacté un représentant de Tory Lanez pour un commentaire à ce sujet.

Voir l’intégralité de l’Instagram Live de Megan Thee Stallion ci-dessous.