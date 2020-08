Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici un aperçu des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez le scandale du mariage de Stacey Dash, la blessure par balle de Megan Thee Stallion et plus encore, ci-dessous!

Megan Thee Stallion révèle une blessure par balle

Megan Thee Stallion a partagé une photo graphique de la blessure par balle qu’elle a subie lors d’une fusillade le 12 juillet. Cependant, après que certains utilisateurs d’Instagram ont publié des commentaires disant qu’ils ne croyaient pas que le rappeur était vraiment impliqué dans une fusillade, Megan a publié une déclaration avant de supprimer le photo tout à fait. Voici sa déclaration, par variété, ci-dessous:

«Lol, ce que j’ai appris sur la majorité des gens sur les réseaux sociaux, c’est que vous aimez tous entendre les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles, un mensonge se répand plus vite que la vérité, et vous croyez vraiment que tout le monde est inventé. J’ai été touché à l’arrière de mes pieds parce que quand j’ai été touché, je m’éloignais FACE AU DOS. Pourquoi mentirais-je pour me faire tirer dessus? Pourquoi êtes-vous si bouleversé que je ne veux pas être triste dans le lit? Pourquoi êtes-vous contrarié que je puisse marcher? J’ai eu mes points de suture il y a 2 semaines et j’étais prêt à aller célébrer le WAP numéro 1… Je ne parle généralement pas des conneries sur Internet mais vous êtes tous si malades! Dieu veillait vraiment sur moi et je guéris si bien! Désolé, je ne suis pas aussi triste et misérable que beaucoup de vous lol mais je continue à être Megan Thee Mf STALLION. «

Le mari de Stacey Dash dit qu’il était hypnotisé pour l’épouser

Jeffrey Marty a demandé à un juge d’annuler son mariage avec la star de Clueless, Stacey Dash. Marty prétend qu’il était sous hypnose religieuse lorsqu’il a épousé Dash, mais Dash souhaite également l’annulation du mariage. (via TMZ)

Cardi B et Megan Thee Stallion donnent 1 million de dollars

Cardi B et Megan Thee Stallion célèbrent l’autonomisation des femmes en donnant 1 million de dollars! Les femmes qui tweetent #WAPParty et donnent leur $ cashtag auront une chance de gagner de l’argent jusqu’au 20 août. Bonne chance! (via Variété)