La rappeuse a déclaré aux téléspectateurs d’Instagram Live qu’elle était « choquée » et « effrayée » suite à son récent incident de tournage. Elle s’est également adressée aux critiques qui continuent de se moquer d’elle.

Même au milieu de sa récente controverse, Megan Thee Stallion a beaucoup à célébrer. La rappeuse a récemment annoncé son partenariat avec Revlon, elle a figuré sur la couverture de Variety et, vendredi 7 août, Meg et Cardi B ont partagé leur single NSFW, « WAP ». Après la sortie de la chanson, Megan Thee Stallion a sauté sur Instagram Live où elle a bavardé avec les fans et répondu aux questions qu’elle avait rencontrées dans les commentaires qui passaient. La rappeuse Suga avait pas mal à dire alors qu’elle diffusait ses frustrations avec des gens qui jaillissent encore des blagues à ses dépens. Elle a même évoqué ce qu’elle ressentait à propos de la fusillade et comment cela l’avait affectée.

« J’ai l’impression que c’est une chose que je vois tous les jours et je vois tellement de femmes et je vois tellement d’hommes qui parlent de merde à ce sujet », a déclaré Megan. Quelqu’un lui a demandé ce qu’elle ressentait après avoir été abattue. « Je me sentais vraiment fou. Je me sentais comme, pourquoi me suis-je fait tirer dessus? Qu’est-ce que j’ai fait? C’était fou. C’était fou. Et j’ai l’impression que certaines personnes pensent que c’est drôle et je me sens comme certaines personnes Je pense que c’est une blague et j’ai l’impression que certaines personnes pensent qu’elles le disent pour m’atteindre, mais je n’ai pas honte de qui je suis ou de ce que j’ai vécu. «

Elle a également ajouté qu’elle n’avait pas peur de dire sa vérité et a évoqué la façon dont elle se remettait émotionnellement. « Je me sens juste très trahi par un ami. Je me suis senti très trahi par tous mes amis. Je me suis senti très choqué, très effrayé », a déclaré le rappeur. « La seule chose que vous devez tous savoir sur moi, c’est que je ne suis pas une personne qui peut être en panne pendant longtemps. Je ne suis pas une personne qui est … je n’aime pas être victime … J’aime être optimiste. «

Megan Thee Stallion a ensuite déposé quelques mots encourageants à ses téléspectateurs. «Ma grand-mère m’a toujours dit de ne laisser personne voler votre joie, c’est donc le genre de personne que je suis», a-t-elle ajouté. « Je ne laisserai jamais personne voler ma joie. » Faites glisser votre doigt ci-dessous pour regarder des extraits de Megan’s Live.