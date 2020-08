Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a remporté une offre à la Haute Cour pour garder secrète l’identité de cinq amis qui ont accordé une interview anonyme au magazine américain People pour la défendre contre les critiques.

Il s’agit de la dernière salve dans la bataille juridique en cours de Markle contre Associated Newspapers, éditeur de points de vente le Daily Mail, le Mail on Sunday et Mail Online. Elle a poursuivi le groupe pour violation de la vie privée et violation du droit d’auteur après que le Mail on Sunday ait publié des extraits d’une lettre de 2018 que Markle avait envoyée à son père Thomas Markle Sr. Associated Newspapers nie ses allégations.

«Forcer la demanderesse, comme le défendeur exhorte le tribunal à le faire, à divulguer son identité au public à ce stade reviendrait à exiger un prix inacceptable pour poursuivre sa demande d’atteinte à la vie privée contre la défenderesse en ce qui concerne sa divulgation de la lettre », l’avocat de Markle, Justin Rushbrooke, a déclaré au tribunal dans un mémoire écrit.

«Étant donné le lien factuel étroit entre la lettre et les événements qui ont conduit à la décision de la défenderesse de publier son contenu, ce serait une ironie cruelle si elle était tenue de payer ce prix avant même que sa demande n’ait été déterminée.

L’avocat d’Associated Newspapers, Anthony White, a déclaré dans sa communication écrite au tribunal: «Signaler ces affaires sans faire référence à des noms constituerait une forte réduction du droit des médias et du défendeur à rapporter cette affaire et le droit du public d’en savoir plus.

Les noms des amis de Markle sont déjà enregistrés auprès du tribunal. Avec la décision du tribunal de mercredi, leur identité ne sera pas révélée au public.

En mai, Associated Newspapers a remporté le premier tour de la bataille lorsque le juge a formulé des allégations selon lesquelles Associated Newspapers avait agi «malhonnêtement» en excluant des passages de la lettre, ainsi que des affirmations selon lesquelles l’éditeur avait suscité des problèmes entre le père et la fille, et que le Le point de vente avait un programme pour publier des histoires nuisibles sur Markle.

En juillet, des documents judiciaires ont révélé que Markle se sentait «non protégé» par la monarchie britannique.