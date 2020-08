Meghan Markle sait exactement ce qu’elle fait quand elle envoie un message

Depuis qu’ils ont noué une relation avec le prince Harry, les tabloïds décortiquent à peu près tout ce que la duchesse de Sussex dit et fait. Même après qu’elle et le prince Harry ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales, il semble que l’ancien acteur américain soit toujours constamment sous les projecteurs. Le duc et la duchesse de Sussex vivent actuellement à Los Angeles, en Californie, avec leur jeune fils, Archie Harrison, et il semble qu’ils soient enfin en train de faire les choses qu’ils voulaient depuis si longtemps.

Meghan Markle a fait de fréquentes apparitions virtuelles, n’hésitant jamais à parler de ce en quoi elle croit. Il ne fait aucun doute qu’elle ressent un sentiment de liberté maintenant qu’elle n’est plus une haute royale de travail, compte tenu de la façon dont même avant ses jours royaux , elle a pris son indépendance très au sérieux. Il était assez évident que Meghan n’était pas trop heureuse de vivre sous les projecteurs royaux, et elle semble être beaucoup plus détendue maintenant que ces jours sont révolus. Elle s’assure définitivement que sa voix est entendue, ce pour quoi nous l’avons toujours admirée. Voyons comment Meghan Markle sait exactement ce qu’elle fait lorsqu’elle envoie un message.

Le style de Meghan pendant son temps en tant que royale

Après avoir épousé le prince Harry, nous savons tous que le style de Meghan a changé pour adhérer aux règles royales. Alors qu’elle travaillait sur le drame juridique, Suits, et qu’elle vivait à Toronto, elle était souvent vue dans des vêtements décontractés, semblant confortables et assemblées sans effort. Selon Harper’s Bazaar, elle était connue pour porter des robes qui frappaient au-dessus du genou et même parfois des tenues dénudées sur le ventre. Nous savons que la reine Elizabeth a un code vestimentaire strict en place, en particulier pour les membres de la famille royale, donc une fois qu’elle et Harry étaient officiellement mari et femme, Meghan a été vue dans des tenues beaucoup plus conservatrices. La duchesse assistait à des événements et à des fiançailles dans des costumes et des robes sophistiqués, et ses looks étaient généralement complimentés de beaux chapeaux et fascinateurs assortis.

Une femme qui sait ce qu’elle cherche

Meghan est, et a toujours été, l’une des femmes les plus ambitieuses et les plus confiantes du monde. Pendant des années, elle a été une militante féministe, humanitaire et des droits des animaux au franc-parler, et elle n’hésite pas à défendre ce en quoi elle croit. Meghan a fait un vaste travail caritatif et son objectif principal était de soutenir les droits des femmes. Elle a également travaillé avec Vision Mondiale Canada et soutient des questions telles que l’égalité des sexes, les secours en cas de catastrophe et la pauvreté, entre autres. Il est assez sûr de dire que Meghan a des objectifs spécifiques en tête et qu’elle est prête à faire ce qu’il faut pour faire une différence pour elle-même et pour les autres.

Meghan Markle sait exactement ce qu’elle fait quand elle envoie un message

Meghan aime vraiment faire une déclaration. Depuis qu’elle a quitté la famille royale, on rapporte qu’elle a envoyé certains «messages» et il s’avère que ce n’est pas une coïncidence. En fait, Meghan sait exactement ce qu’elle fait lorsqu’elle envoie un message. Best Life rapporte que les choix de mode que la duchesse a faits au cours de ses dernières semaines en tant que royale ont envoyé un message clair, ce qu’elle avait l’intention de faire. La tenue verte qu’elle portait pour le jour du Commonwealth a fait savoir à tout le monde qu’elle était prête pour la prochaine étape de sa vie, et après qu’elle et Harry ont déménagé au Canada, Meghan a été vue dans des leggings et des bottes qu’elle portait souvent avant ses jours en tant que royale. . Cela transmet le message qu’elle est elle-même, heureuse d’être hors des projecteurs éblouissants de la vie en tant que royale en activité. On dirait que Meghan sait exactement ce qu’elle veut dire et trouve constamment des moyens uniques de le faire.