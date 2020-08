Meghan McCain de The View a quitté la série avec ses co-animateurs pour leur pause estivale. Le panel prend tout le mois d’août et reviendra en septembre pour d’autres «Hot Topics». McCain a annoncé sur Twitter qu’elle reviendrait pour la saison 24 du talk-show et certains fans n’en sont pas heureux.

Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Meghan McCain sera de retour

Les téléspectateurs se demandaient pourquoi The View sera rediffusé tout le mois d’août. La raison pour laquelle le talk-show n’est pas en direct est due au fait que les dames font une pause après la fin de la saison 23. Cependant, il ne faudra pas longtemps avant le retour des «Hot Topics» car ils seront de retour à la télévision en septembre, avec avec McCain.

La co-animatrice conservatrice a tweeté sa gratitude pour faire partie de l’émission emblématique et a également confirmé qu’elle reviendrait pour la saison 24.

«Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable», a tweeté McCain. «Aujourd’hui est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Je suis reconnaissant pour cette plateforme, mes co-animateurs, notre intrépide équipe The View et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre. »

McCain a cité le tweet de la vidéo avec tous les bloopers des femmes travaillant à domicile.

Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Reconnaissant pour cette plateforme, mes co-hôtes, notre intrépide équipe @TheView et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! https://t.co/ut8aGEnQb3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 31 juillet 2020

Des fans mécontents

La nouvelle que l’expert républicain reviendrait à l’émission n’a pas rendu tout le monde heureux. Certains fans pensent que McCain est trop extrême et préféreraient qu’elle ne revienne pas et fasse entendre leur voix sur Twitter.

« Prions tous que Meghan ne revienne pas pour la saison 24 », a déclaré un fan. « Beaucoup d’entre nous aimeraient revoir l’émission. »

«J’adore The View, en particulier Joy [because] elle dit ce qu’elle pense », a ajouté un spectateur. «À mon avis, Meghan n’a jamais à revenir. Elle pense qu’elle sait tout et tu ne peux rien lui dire. «

« J’espère que vous ne serez pas de retour avec cet enfant amer Meghan », a noté un utilisateur de Twitter. «Elle doit démissionner ou être renvoyée. Je sais qu’ils ne la licencieront pas parce que les gens adorent la détester, mais elle fait baisser l’ambiance et vous pouvez clairement voir qu’elle déteste se présenter. «

«Meghan gâche vraiment le spectacle, veuillez la remplacer par Ana [Navarro]», A commenté un autre fan.

« [Meghan] doit apprendre à interviewer sans sarcasme », a suggéré un autre spectateur.

« [Meghan] commence et termine l’émission avec de la colère et une crise de colère entre les deux », a noté un autre utilisateur de Twitter.

Meghan McCain et Whoopi Goldberg s’affrontent

Lors de la dernière semaine d’émissions en direct, McCain et Whoopi Goldberg se sont affrontés. Lorsque les femmes ont évoqué la tendance virale du «défi accepté» pour autonomiser les femmes, McCain a orienté le sujet vers autre chose.

«En tant que femme conservatrice, il y a toujours un niveau de scepticisme parce que nous ne sommes jamais invités dans les cercles, traditionnellement», a déclaré McCain. « Lors de la Marche des femmes, nous n’avons littéralement pas été invitées à nous rejoindre et nous avons dit de rester à la maison si vous êtes pro-vie. »

McCain a ensuite soulevé la question du fait que les coprésidents de la Marche des femmes «avaient des liens étroits avec Farrakhan et beaucoup d’antisémites».

Cependant, Goldberg l’a corrigée et lui a dit que c’était seulement «une des femmes avait des liens étroits», pas les deux comme le suggérait McCain.

«Eh bien, vous pouvez regarder la cassette de moi en train de les interviewer dans la série et prendre votre propre décision,» applaudit McCain.

«Ouais, j’étais là», a assuré Goldberg à McCain.

«Vous ne l’étiez pas,» répliqua McCain.

Il s’avère que Goldberg avait raison et la vidéo des dames interviewant Tamika D. Mallory et Bob Bland a refait surface. McCain n’a jamais reconnu qu’elle avait tort ni s’est excusé auprès de Goldberg de l’avoir traitée de menteuse.

The View devrait revenir en septembre à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.

