Ce fut une semaine extrêmement chargée de nouveaux films sur Netflix, principalement grâce au fait que nous avions le cycle régulier de films le 1er août. Voici notre sélection des 6 meilleurs nouveaux films qui ont été ajoutés cette semaine et nous examinerons la liste complète des nouveaux films pendant que nous y sommes également.

Remarque: cette liste ne couvre que Netflix aux États-Unis. Les originaux Netflix sont pour la plupart publiés dans le monde entier.

Si vous avez manqué l’une de nos sélections de séries télévisées de la semaine, n’oubliez pas de les consulter, et cela vaut la peine de passer en revue les ajouts du 1er août si ce n’est déjà fait.

OK, jetons un œil à nos nouveaux films préférés:

Être John Malkovich (1999)

Genre: Comédie, Drame, Fantastique

Réalisateur: Spike Jonze

Jeter: John Cusack, Cameron Diaz, Ned Bellamy, Eric Weinstein

Écrivain: Charlie Kaufman

Durée: 113 min

L’une des deux sorties de Charlie Kaufman cette semaine (nous prépare pour Je pense à la fin des choses en septembre 2020).

Ce film est un méta-fest qui a été nominé pour trois Oscars sortis juste avant le tournant du millénaire.

Il s’agit d’un marionnettiste qui parvient à se retrouver aux commandes du grand John Malkovich (vu dans Space Force et Bird Box).

Le film est bizarre, surréaliste et gagne en popularité chaque année.

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Genre: Drame, Romance, Science-fiction

Réalisateur: Michel Gondry

Jeter: Jim Carrey, Kate Winslet, Gerry Robert Byrne, Elijah Wood

Durée: 108 min

Fidèles au travail de Charlie Kauffman, nous passons à Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui se classe facilement parmi les meilleurs films de Jim Carrey de tous les temps.

Le film est un drame romantique qui a des éléments de science-fiction dans le sens où un couple accepte de passer par une procédure pour se retirer de ses souvenirs.

C’est une affaire touchante qui a finalement valu au film un Oscar.

Bande de roulement (2020)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Paul Solet

Jeter: Marvin Heemeyer, Robert Fleet, Teresa Riley

Durée: 89 min

Le premier des deux documentaires que nous allons présenter cette semaine est Tread. C’est un documentaire surréaliste dont vous vous souviendrez peut-être des nouvelles.

Il suit ce qui se passe lorsqu’un homme armure son bulldozer et part chercher la destruction d’une petite ville.

Elle a certainement attiré l’attention des médias cette semaine.

Choix de la litière (2018)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Don Hardy, Dana Nachman

Jeter: Diane Meer, Terry Blosser, Janet Gearheart, Sharon Kret

Écrivain: Dana Nachman

Durée: 80 min

Passer de la destruction à l’amour pur est ce prochain documentaire qui s’est trouvé adapté à une série télévisée sur Disney + est Pick of the Litter.

Tout au long du film, vous pourrez voir une portée de chiots grandir dans leur futur rôle de chien-guide.

Il fera fondre votre cœur et convient à toute la famille.

Jurassic Park (1993)

Genre: Action, Aventure, Science-fiction, Thriller

Réalisateur: Steven Spielberg

Jeter: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

Durée: 127 min

Ensuite, nous passons à Jurassic Park. Netflix a vu toute la trilogie originale ajoutée cette semaine (susceptible d’aider à promouvoir la prochaine série Netflix).

Le premier est toujours le meilleur avec des effets visuels absolument révolutionnaires à l’époque et qui tiennent encore aujourd’hui.

Les prémisses de Jurassic Park devraient être familières à tout le monde à ce stade, mais au cas où vous n’en auriez jamais entendu parler. Il s’agit d’un parc à thème qui cultive d’anciens dinosaures comme attractions.

Actes de violence

Genre: Action, Crime, Drame

Réalisateur: Brett Donowho

Jeter: Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes

Durée: 86 min

Enfin, nous passons aux actes de violence que malgré certaines des critiques horribles, j’ai toujours beaucoup apprécié.

Avec Bruce Willis, nous le voyons dans un rôle familier tentant de sauver une future belle-sœur d’un ami des trafiquants d’êtres humains.

Liste complète des nouveaux films sur Netflix cette semaine

51 Nouveaux films ajoutés cette semaineA Knight’s Tale (2001) Actes de violence (2018) Presque l’amour (2019) Une éducation (2009) Banana Split (2018) Être John Malkovich (1999) Le choc des titans (2010) Mort à un enterrement ( 2010) Dennis the Menace (1993) Double World (2019) Elizabeth Harvest (2018) Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Hardcore Henry (2015) It’s Her Day (2016) Jurassic Park (1993) Jurassic Park III (2001) Killing Hasselhoff (2017) Latte et la pierre d’eau magique (2019) Netflix OriginalMad Max (1979) Mr. Deeds (2002) National Security (2003) Nights in Rodanthe (2008) Ocean’s Thirteen (2007) Ocean’s Twelve (2004) Pick of the Litter (2018) Pirates Who Don’t Do Anything: A VeggieTales Movie (2008) Prison Song (2001) ) Raat Akeli Hai (2020) Netflix OriginalRedemption (2019) Remember Me (2010) Retablo (2017) Rogue Warfare: The Hunt (2019) Seabiscuit (2003) Sérieusement Single (2020) Netflix OriginalShine Your Eyes (2020) Sugar High (2020) Netflix OriginalSuper Monsters: La nouvelle classe (2020) Netflix OriginalLa famille Addams (1991) Les frères (2001) Le haineux (2020) Netflix OriginalLe monde perdu: Jurassic Park (1997) L’histoire sans fin (1984) L’histoire sans fin 2: Le prochain Chapitre (1990) The Ottoman Lieutenant (2017) The Speed ​​Cubers (2020) The Story of Us (1999) The Ugly Truth (2009) Tread (2020) Uma Maheswara Ugra Roopasya (2020) What Keeps You Alive (2018) Zookeeper (2011) )