Après avoir passé plusieurs mois en quarantaine et maintenu une distanciation sociale adéquate, diverses activités ont commencé à reprendre: les cinémas se préparent à rouvrir et certaines productions reprennent le tournage. Dans le monde de la musique, le groupe emblématique Metallica est revenu à ses répétitions et ils l’ont fait avec la chanson « Creeping Death », qui provient de leur album de 1984, Ride the Lightning.

Grâce à quelques vidéos partagées sur son compte Instagram, on peut voir les membres de Metallica – James Hetfield, Kirk Hammett et Rob Trujillo – reprendre les répétitions suite aux mesures de sécurité de quarantaine. Nous les voyons garder une distance sociale et porter des masques tout en jouant à « Creeping Death ».

Un utilisateur YouTube nommé Will Weems a également partagé ces vidéos sur YouTube, que vous pouvez voir ci-dessous.

Cette vidéo de Metallica en répétition jouant « Creeping Death » est nouvelle, mais depuis que leur quarantaine a commencé, le groupe a été l’un des nombreux groupes qui ont rejoint l’initiative de divers artistes en proposant des concerts gratuits en ligne pour apporter un peu de musique. encouragement et distraction à ses fans pendant l’accouchement. Tous les lundis, ils partageaient sur leur chaîne YouTube diverses présentations des années passées dans différents pays afin que les fans n’oublient pas l’excitation de voir un concert de leur groupe préféré au moins dans le confort de leur maison.

Cette initiative de partage d’un concert tous les lundis a débuté au mois de mai et se poursuit jusqu’à ce mois d’août.

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.