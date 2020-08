Mia Khalifa et le sacrifice qu’elle a dû faire pour son nez | Instagram

La mannequin et femme d’affaires Mia Khalifa à travers son récit officiel de Instagram a partagé une photo où il explique le sacrifice qu’il a dû faire avoir un meilleur nez.

comme vous le savez le khalifa récemment subi une chirurgie esthétique communément appelée Rhinoplastie, dans le but d’améliorer l’apparence de votre nez, tout pour être parfait le jour de votre mariage comme mentionné dans votre demande.

Toute intervention chirurgicale, courte ou longue, nécessite Le temps de récupération évidemment cela peut être court ou long qui dépend de la physionomie de chaque personne et du travail qui a été fait.

Dans le cas de lcommentateur sportif Apparemment, cela faisait quelques semaines, c’est là qu’intervient sa publication, ce qui était peut-être amusant pour beaucoup.

«J’ai dû sacrifier ces abdominaux pour un nez plus joli pendant la récupération, mais ils reviendront @lucaspaul a besoin de vous pour me botter les fesses à nouveau et @lagreeundergroundweho j’ai besoin que vous rouvriez le plus tôt possible», a-t-il partagé.