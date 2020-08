Mia Khalifa prend soin de son pays Beyrouth, Liban et mène des dons | Instagram

Pendant quelques jours que Beyrouth, Liban Elle a traversé une situation de peur totale après 3 explosions, de nombreuses personnes ont été blessées, avant que cette Mia Khalifa ne se consacre à soutenir son pays natal par des dons.

Malgré le fait que son pays natal « il avait honte » De son passé, Khalifa n’était pas le bienvenu dans son ancienne maison, ce qui ne l’empêchait pas d’offrir son aide à ce pays.

Mardi dernier Beyrouth a fait les manchettes partout dans le monde pour l’explosion soudaine dans laquelle il était impliqué.

Bien que tout le monde ne se souvienne pas immédiatement que Mia Khalifa Elle était originaire de ce pays, tout de suite le commentateur sportif est entré en action, peut-être comme elle l’aurait fait pour un autre pays, mais peut-être ressenti l’obligation étant son lieu d’origine.

« Mon cœur pleure pour cette femme, ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie. Une juxtaposition envoûtante de l’âme et de la beauté du Liban et de son peuple brisé en une fraction de seconde. Regardez ça encore et encore. temps jusqu’à ce qu’il soit malade en raison de l’inaction « ; partagé.

Il a immédiatement commencé à bouger et à solliciter le soutien de ses fans et d’autres pour des dons et peut aider un peu avec la situation dans le pays, quelque chose qui a immédiatement commencé à être répondu grâce à la gentillesse de milliers de personnes.

«La vie, les rêves et l’avenir des gens sont enterrés sous les décombres. À l’heure actuelle, les gens de Beyrouth décident entre nettoyer des voitures renversées ou ré-enterrer leurs morts, les cercueils étant renversés dans des mausolées détruits.

Merci au soutien que vous avez fourni Mia Khalifa et les personnes qui, avec elle, ont commencé à donner l’argent collecté aideront des centaines de familles qui en ont grandement besoin.

« Le Liban a besoin de nos yeux et de notre voix jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour se remettre sur pied », a-t-il conclu.

