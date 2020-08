Il est assez bien connu qu’Ashley et Michael Darby de The Real Housewives of Potomac ont vécu beaucoup de choses en couple. Michael a non seulement été accusé de harcèlement sexuel (survenu en 2018, bien que les allégations aient été abandonnées), mais plus récemment, il a été filmé dans une pièce avec quelques strip-teaseuses. Ashley (32 ans) et Michael (74 ans), avaient déjà pris une pause de 6 mois au début de leur mariage en raison de désaccords présumés sur leur mode de vie (Ashley aurait voulu appuyer sur le bouton pause de leur restaurant Oz et se concentrer sur la création d’une famille) .

Source: Instagram

En juillet dernier, Michael et Ashley ont accueilli leur premier fils ensemble, Dean Michael Darby. Même si Ashley a parlé de devenir mère, elle a dit à E! Des nouvelles en juin selon lesquelles le fait d’avoir un bébé ensemble a testé leur mariage. « Ma relation a traversé [a lot], c’était une période difficile après avoir eu Dean », a déclaré Ashley.

Elle a poursuivi: « La façon dont notre relation avait l’air a changé et nous avons eu un ralentissement majeur. Et ce que Michael et moi nous sommes engagés à faire, c’est de résoudre les problèmes de notre mariage et même si ce n’est pas quelque chose que l’un de nous a hâte de revivre. et en voyant encore, c’était la réalité de notre relation à l’époque. Donc ça va être difficile mais c’est vrai. » Comme de nombreux téléspectateurs de Real Housewives le savent, Ashley est la deuxième épouse de Michael et, lors de son précédent mariage, il a eu d’autres enfants.

Source: Instagram

Qui sont les enfants de Michael Darby?

Michael a deux enfants de son précédent mariage, 25 et 28 ans. Nous savons que le jeune homme de 25 ans s’appelle Charlie, qui, en 2016, fréquentait l’Université Duke en deuxième année. Il a déclaré au Washington Post qu’il avait demandé à son père ce que les autres pourraient dire de sa relation avec Ashley. «Ce qu’il m’a dit, c’est qu’il y aura toujours des étrangers avec des opinions. Vas-tu vivre ta vie pour plaire aux gens de l’extérieur, ou vas-tu faire ce que tu aimes vraiment? Dit Charlie.

Charlie prétend être un fan de Real Housewives, mais dit au Post qu’il n’est pas d’accord avec une certaine promo qui « insinue » que son père est gay. Charlie a dit: « Si je voyais ce producteur, je voudrais avoir un mot avec lui à ce sujet. » Nous ne savons pas grand chose d’autre sur son autre enfant, car aucun des deux ne choisit d’être sous les projecteurs, et Michael lui-même n’a aucun profil public sur les réseaux sociaux.

Source: Instagram

Malgré le «ralentisseur» d’Ashley et Michael, Ashley a dit à quel point Michael est génial. «Parlez de faire fondre mon cœur. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre parce que vous savez, je ne connais pas mon propre père, alors je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre en regardant un homme interagir avec son enfant de première main et ça a été le plus gratifiant [experience] pour voir à quel point il est impliqué avec l’aide, à quel point il est heureux avec Dean. Je ne suis pas le parent préféré, contrairement à ce que je pensais être le cas. Michael est A1 dans le livre de Dean », a déclaré Ashley à E! News.

