Michelle Obama a terminé lundi la première nuit de la Convention nationale démocrate par un terrible avertissement sur l’avenir de l’Amérique si le président Trump est réélu.

Obama a invoqué la mémoire du représentant John Lewis en exhortant les partisans de Joe Biden à voter «comme nos vies en dépendent».

«Si vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer, croyez-moi, elles le peuvent», dit-elle. «Et ils le feront si nous ne modifions pas cette élection.»

Le discours d’Obama a été préenregistré, tout comme une grande partie du contenu de la première nuit de la convention. Eva Longoria était l’hôte, passant entre les discours politiques, les montages vidéo et les témoignages de citoyens ordinaires.

Les orateurs se sont concentrés sur les «trois crises» que les démocrates cherchent à souligner: la pandémie, le chômage de masse et la crise de la justice raciale.

L’ancienne première dame a été chargée d’exécuter la jambe d’ancrage. Elle a abordé chacune de ces trois questions, centrant son discours sur le thème de l’empathie.

«Donald Trump n’est pas le bon président pour notre pays», a déclaré Obama. «Il a eu plus qu’assez de temps pour prouver qu’il peut faire le travail, mais il est clairement au-dessus de sa tête. Il ne peut pas rencontrer ce moment. Il ne peut tout simplement pas être celui dont nous avons besoin pour nous. C’est ce que c’est. »

Obama a également donné un témoignage au nom de Biden, affirmant que l’ancien vice-président n’est peut-être pas parfait, mais qu’il est un «homme profondément décent».

Elle a également beaucoup parlé de la participation électorale, affirmant que Trump avait été élu en 2016 parce que «trop de gens ont choisi de croire que leurs votes importaient peu».

Elle semblait particulièrement préoccupée par la participation des Noirs lorsqu’elle a déclaré: «Nous devons voter comme nous l’avons fait en 2008 et 2012.»

Et elle a également semblé faire référence au rappeur Kanye West, qui s’efforce de se présenter aux urnes dans plusieurs États en tant que possible candidat spoiler.

«Ce n’est pas le moment de refuser nos votes en signe de protestation ou de jouer à des jeux avec des candidats qui n’ont aucune chance de gagner», a déclaré Obama.

Elle a exhorté les électeurs à voter tôt si possible et à faire un suivi pour s’assurer qu’ils sont reçus. Et pour les électeurs qui se rendent aux urnes, elle a conseillé de préparer un dîner et un petit-déjeuner dans un sac brun, car «nous devons être prêts à faire la queue toute la nuit si nous le devons».

Bien qu’Obama ait déclaré qu’elle «déteste la politique», elle est devenue une entrepreneure médiatique multi-plateforme depuis qu’elle a quitté la Maison Blanche. Par l’intermédiaire de Higher Ground, sa société de production avec son mari Barack Obama, elle a lancé «The Michelle Obama Podcast» sur Spotify. En mai, Netflix a sorti «Becoming», le documentaire basé sur ses mémoires à succès du même titre.