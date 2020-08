Ils disent que le rire est le remède à tout Et c’est parfois très vrai, surtout dans la situation à laquelle nous sommes confrontés en raison du coronavirus. Cependant, la comédie a montré qu’au-delà de faire passer un bon moment, peut réaliser des choses spectaculaires comme aider ceux qui en ont le plus besoin, Et c’est exactement ce que Michelle Rodríguez et Luiki Wiki vont vérifier.

Ces vraies stars du stand-up ont beaucoup de choses en communIls savent tous deux comment divertir le public avec leurs routines et sont également entrés dans d’autres médias tels que le théâtre. Mais surtout, les deux cherchent toujours à soutenir ceux qui en ont le plus besoin Et bien que l’attention du monde se porte sur toutes les personnes qui ont été testées positives au COVID-19 – pour des raisons évidentes -, les enfants atteints de cancer ont également besoin d’aide maintenant.

Michelle Rodríguez et Luiki Wiki feront un tirage au sort dans un spectacle avec une cause

Ce 21 août à 21h30, heure du centre du Mexique, Luiki Wiki et Michelle Rodriguez –Qui était récemment au live El Frasco–, Ils vont transmettre en streaming Beaucoup d’aide à celui qui rit le plus!, Une émission très spéciale. Et on ne le dit pas à la légère car en plus de faire rire tous ceux qui se connectent, tous les bénéfices qui en découlent Le spectacle ira directement à la Fundación Vuela, une organisation qui se consacre à soutenir les enfants qui luttent contre cette maladie.

Avec votre billet vous ne passerez pas seulement un bon moment en compagnie de ces grands comédiens, Ils aideront également tous ces enfants, en veillant à ce qu’au moins pendant ces mois, ils ne manquent pas des médicaments essentiels pour continuer leurs traitements. Maintenant, avec ce spectacle, tout le monde gagne, non?

Et peut-être qu’en ce moment ils se demandent, Combien de temps me faudra-t-il pour voir Michelle Rodríguez et Luiki Wiki? Nous ne les blâmons pas, car ils sont tous les deux formidables et qui ne voudraient pas rire comme s’il n’y avait pas de lendemain. Mais contrairement aux émissions qui donnent normalement, les prix de Much Help celui qui rit le plus seront super accessibles et il existe plusieurs options pour rejoindre cette initiative.

Par exemple, avec 99 pesos, vous pouvez profiter de tout le spectacle mais … si vous vous rendez vraiment beau et que vous voulez entrer dans cette noble cause avec tout, vous pouvez mettre 199 morlacos et en plus de voir les comédiens, la moitié de votre don ira à la Fundación Vuela. Vous pouvez faire exactement la même chose avec 299 et 399 pesos et ainsi, pour s’assurer que ces petits ont tous leurs médicaments.

