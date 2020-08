Migration, causes et effets, constante au programme de la Semaine du cinéma allemand

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. 9

La Semaine du cinéma allemand propose 12 fenêtres virtuelles pour regarder et découvrir des histoires de l’époque allemande actuelle.

Dans sa 19e édition, ce cycle programme a récemment produit des films, qui ont été projetés dans des festivals tels que la Berlinale, qui seront maintenant montrés, par la contingence sanitaire, gratuitement via le portail FilminLatino dans toute la République mexicaine.

La grande majorité sont des longs métrages de jeunes réalisateurs et réalisateurs, qui proposent leurs premiers opéras ou leurs seconds emplois, souligne Jenny Mügel, en charge de l’organisation et de la réalisation de ce cycle.

Les organisateurs ont d’abord pensé que la pandémie aurait pris fin en juin et que la semaine se déroulerait, comme chaque année, à la Cineteca Nacional et en tournée à l’intérieur du pays. Il n’en était pas ainsi. Ils croyaient aussi en faire un hybride, c’est-à-dire en les projetant en streaming et sous forme physique, mais les conditions les ont fait négocier avec les distributeurs des films et proposer l’intégralité de l’exposition sur Internet, de toute façon les deux formes coexistent déjà, assure-t-il La Jornada. Mügel, qui montre son côté positif en commentant que c’est aussi « fantastique, car, pour l’instant, plus de gens peuvent voir le cycle sur le web … j’espère que nous pourrons tirer le meilleur parti de cette expérience ».

Parce que, rappelez-vous, parfois les gens ne peuvent pas aller à la Cineteca ou aux théâtres, même s’il y a un tour à vélo. Dans les villes ou villages que nous n’avons pas atteints avec nos histoires, maintenant nous pouvons le faire.

Le cycle est, comme toujours, fan de ce qui se fait dans le cinéma allemand.

Quelques films

À propos de la programmation, commentez certaines bandes.

30 ans après la réunification allemande, le documentaire Progreso in the Valley of the Clueless rassemble d’anciens ouvriers de l’usine Fortschritt (Progreso) avec de jeunes réfugiés syriens qui restent dans les ruines de l’entreprise et sont confrontés à des manifestations xénophobes hebdomadaires. Sous le regard critique du réalisateur Florian Kunert, les faits du documentaire sont déconstruits avec humour et mélancolie.

La fiction Rebel by Accident de Randa Chahoud est centrée sur l’histoire d’un étudiant qui, cinq ans après son arrivée de Syrie, semble très ancré dans sa nouvelle réalité allemande. Cependant, lorsqu’il perd le contact avec son frère, qui a rejoint les forces rebelles contre le régime d’Assad, il se met désespérément à sa recherche.

▲ Photos des cassettes When Hitler Stole the Pink Rabbit, The Melancholic Girl, and Too Far, photo gracieuseté du Goethe Institute of Mexico

Pour le jeune public, la réalisatrice Sarah Winkenstette explore dans Too Far ce que signifie être étrange pour deux enfants: Ben, qui a dû quitter sa ville natale en Allemagne et se sentir déplacé dans sa nouvelle maison, sa nouvelle école et son club. football, et Tariq, qu’il connaît là-bas et qui a également été déplacé de son lieu d’origine, mais dans ce cas de Syrie.

Ce titre sera intégré dans la collection de films de l’Institut Goethe au cours de cette année et sera disponible pour les ciné-clubs et les établissements d’enseignement public, ainsi que pour les films d’Ilker Catak, Vale la palabra say; Ma finale. Votre début, par Mariko Minoguchi; Coup, de Sven Hill, et Cleo, d’Erik Schmitt, ainsi que les 800 documentaires solitaires. Une journée avec le cinéaste Edgar Reitz, d’Anne Hepp, et Au nom de Sherezada ou le premier biergarten de Téhéran, de Narges Kalhor.

Jenny Mügel met en lumière le dernier film de Caroline Link (la seule réalisatrice allemande à avoir reçu un Oscar pour Quelque part en Afrique), When Hitler Stole the Pink Rabbit, inspiré du roman éponyme de Judith Kerr.

Unissez vos forces aux festivals mexicains

Il a mis l’accent sur un thème constant dans les œuvres à exposer: la migration, ses causes et ses effets, ainsi que l’impact sur la société allemande et sur les réfugiés.

En plus de ces expositions, la German Film Week s’associera aux festivals mexicains et présentera plusieurs films tout au long de l’année. Ils espèrent qu’après les représentations dans les festivals et, en collaboration avec la Cineteca Nacional, il sera possible de projeter certains films dans ce lieu.

Pour Rudolf de Baey, directeur du Goethe Institute, il est bénéfique d’amener ces histoires dans de nouveaux espaces de projection, tels que des plateformes. Pour le Conseil d’Administration c’est une grande joie car, malgré la distanciation sociale, cette fois on peut se rapprocher à travers le cinéma, car peu importe ce que l’on vit, il n’y a pas d’autre art qui parvient à nous rapprocher les uns des autres, comme celui-ci, souligne-t-il.

La Semaine du cinéma allemand, organisée par le Goethe Institute of Mexico, aura lieu du 4 au 16 août par FilminLatino.