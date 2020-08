Miguel Bosé, toujours contre le vaccin contre le coronavirus; Ils veulent nous tuer !!!

Madrid. Miguel Bosé s’est une nouvelle fois placé au centre de la polémique sur les réseaux sociaux avec sa position controversée concernant le coronavirus. Il semble totalement contre le futur vaccin.

Un utilisateur de Twitter a partagé un graphique montrant la relation entre les personnes vaccinées contre la grippe et les personnes tuées par un coronavirus, suggérant que la mortalité augmente si le nombre de personnes vaccinées augmente. « ILS VEULENT NOUS TUER !!! », a-t-il écrit en partageant le tweet.

Ce n’est pas la première fois que Bosé se prononce contre la prophylaxie du coronavirus. Je dis non au vaccin, non à la 5G, non à l’alliance Espagne-Bill Gates, publiée le 9 juin. Cette phrase faisait partie d’un fil Twitter dans lequel il mettait en garde contre la domination mondiale promue par l’Alliance mondiale pour la vaccination et la vaccination, qu’il a rejetée comme étant les spécialistes des vaccins ayant échoué qui ont causé tant de victimes dans le monde.

Le 25 juillet, Bosé a partagé une vidéo de Bill Gates dans laquelle il discutait des effets secondaires possibles du vaccin.

Écoutez et voyez ceci. Remarquez le langage corporel et le manque d’arguments. Il veut que l’humanité soit son laboratoire personnel. Cet homme est mauvais, très mauvais, et vous devez arrêter ses pieds. Réveillez-vous et étalez-vous, cria-t-il.