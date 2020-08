Miles Morales a utilisé une citation populaire de Doctor Who pour expliquer la logique du voyage dans le temps vers les Avengers

Alors que les fans savent déjà que Miles Morales est intelligent et capable de porter l’héritage de Spider-Man, en plus d’être un Avenger. Miles n’a pas pu résister à montrer son côté ringard en utilisant Doctor Who pour expliquer la logique du voyage dans le temps. Miles utilise l’explication mémorable « timey-wimey » du dixième docteur pour expliquer le temps, les boucles temporelles et les paradoxes potentiels à son coéquipier le puissant Thor après sa bataille avec le méchant qui voyage dans le temps Kang le conquérant qu’il a laissé derrière lui. deux Mjolnirs sur sa chronologie, un du passé et un que Jane Foster avait recueilli dans le futur. Et attention, cela pourrait expliquer la présence de Mjolnir dans Thor: Love and Thunder et le grand méchant pour Avengers 5.

En 2016, tous nouveaux et tous différents Avengers # 6 de Mark Waid, Mahmud Asrar, Dave McCaig et Cory Petit, les Avengers nouvellement formés font de leur mieux alors que les événements conspirent contre eux. Les attaques contre l’équipe orchestrées par M. Gryphon, un homme d’affaires qui avait précédemment acheté la tour des Avengers. Il se révèle que Gryphon travaille aux côtés d’un ancien ennemi des Avengers, Kang le Conquérant, qui a été piégé aujourd’hui. Ses collaborations avec l’extraterrestre Warbringer et d’autres criminels comme Absorbing Man et Cyclone font partie de ses tentatives de retour vers le futur tout en manipulant la chronologie à son avantage.

Le dernier méchant embauché par Gryphon est Equinox, qui est renforcé par de futures versions de lui-même émergeant des portails du temps, Kang piège Captain America et Thor à l’avenir tout en révélant qu’il avait manipulé Vision, ce qui explique le comportement. vengeur bizarre et aliénant pendant longtemps dans les numéros précédents.

Séparé de Mjolnir, Thor se transforme à nouveau en Jane Foster; et elle et Sam Wilson esquivent les équinoxes alors que leurs coéquipiers commencent à perdre la bataille. Réalisant que les espoirs de Kang de détourner la magie de Mjolnir signifient qu’il ne serait toujours pas en mesure de soulever le marteau emblématique, Sam dit à Jane de rechercher Mjolnir au même endroit où elle l’a laissé dans le passé (son présent). Et voilà, le Mjolnir est resté en place et Thor et Cap ont pu retourner dans le présent juste au moment où la bataille commençait à tourner. Même avec Equinox vaincu.

La référence à la série mythique

Dans Doctor Who, l’expression «timey-wimey» est rappelée comme une description de l’époque du dixième docteur, jouée par David Tenant, mais la référence elle-même aurait pu provenir du cinquième docteur ou du troisième docteur. D’autres médecins, comme le docteur de guerre ou le neuvième docteur, ont été assez dédaigneux de cette phrase. En la comparant à une complaisance enfantine et techniquement, la phrase a été utilisée plus fréquemment au cours de la carrière de Matt Smith en tant que onzième médecin. Cette phrase a été utilisée pour la dernière fois à l’époque de Peter Capaldi en tant que 12e Docteur, lorsque le Père Noël s’est moqué du Docteur pour sa manière d’expliquer les principes scientifiques avancés.

Dans les bandes dessinées, Miles tente d’expliquer cela à Thor. En utilisant l’expression «timey-wimey» comme référence, Miles explique que Jane doit laisser une des versions du Mjolnir ici pour qu’elle ne soit pas dérangée jusqu’à ce qu’elle et Sam la découvrent à nouveau dans le futur. La logistique du voyage dans le temps est aussi déroutante que le nombre de personnages de Marvel qui ont voyagé dans le temps, le fait que Miles ait utilisé Doctor Who pour expliquer essentiellement le fonctionnement d’une boucle temporelle est hilarant et pas déplacé pour un Spider-Man.

Mark Waid utilise l’expression pour montrer la jeunesse de Miles par rapport aux Avengers plus âgés et plus expérimentés. Cette équipe Avengers populaire mais de courte durée présentait un mélange de Avengers classiques aux côtés d’une jeune génération. Ce bref échange n’était qu’un autre exemple de choc culturel et de lien d’équipe que les Avengers ont vu maintes et maintes fois. Une dose constante de références à la culture pop mélangée à des connaissances et à une exposition de science-fiction. Une marque de commerce de Peter Parker, il semble donc que le nom Spider-Man ne soit pas le seul héritage de Peter à Miles Morales.