Comment le Capitaine Marvel téléavertisseur donné à Nick Fury référence ÉPÉE? Ce qui se trouve dans les archives Olympia de Avengers de Marvel jeu vidéo? Envie d’en savoir plus sur Spider-Man: Miles Morales? Avez-vous vu la bande-annonce du film de super-héros allemand Freaks – Vous êtes l’un des nôtres? Sont She-Hulk et plus de personnages Marvel à venir Avengers de Marvel jeu vidéo? Tout cela et plus dans cette édition de Bits de super-héros.

Voici un aperçu de Spider-Man: Venin maximumLe prochain épisode en deux parties de «Spider-Man Unmasked».

Des ressources de bandes dessinées ont creusé profondément dans les archives d’Olympia pour trouver des œufs de Pâques Avengers de Marvel Jeu

Voici une autre discussion avec les acteurs de la Injustice Society of America dès la première saison de Stargirl.

Homme araignée voix Drake Bell a nié les allégations de violence verbale / physique de l’ex-petite amie Melissa Lingafelt

Voici la bande-annonce d’un film de super-héros allemand disponible sur Netflix intitulé Freaks – Vous êtes l’un des nôtres.

le Agents du SHIELD finale de la série connectée à Avengers: Fin de partie en référençant le royaume quantique.

Entertainment Weekly a de nouveaux détails sur Spider-Man: Miles Morales, le spin-off du jeu vidéo PlayStation.

Avengers de Marvel Conseils de code source bêta Machine de guerre, She-Hulk et Kate Bishop peut être en route.

